雲林男子開車失蹤警方火速找到 打開車門他竟渾身是血

雲林縣台西分局接獲王姓男子家人報案，指他開車從麥寮離去就失聯，擔心出意外，警方出動到報案人所指的地點並沒找到人，即透過車牌追查發現該車往台西方向走，警方火速追趕過去，不到二十分鐘即在一偏僻農路找到，沒想到打開車門一看，男子竟渾身是血，頸部有刀傷，趕緊將他送醫，急救後撿回一命，目前仍在醫院觀察。

台西分局警員李松翰、殷嘉佑、賴威霖4月24日傍晚執行巡邏時接獲報案，指29歲住宜蘭的王姓男子，南下雲林要找住在麥寮的母親，母子尚未見面，他的母親就接到兒子女友的電話，指王男在麥寮鄉鎮南宮附近的超商開車離開，就不知去向，擔心他發生意外，警方趕往附近查看但沒找到人。

警員請值班員警過濾車牌辨識系統，展開地毯式搜尋，發現該車往台西鄉方向行駛，立刻循著所指路線一路追趕，果然在台西鄉雲114鄉道路旁發現該車，警員走近車子敲車窗請王男下車，但都沒回應，打開車門一看，發現王男身上的頸部和手臂有多處刀傷，渾身是血癱坐駕駛座上。

警員大感驚訝，怎會失蹤才沒多久，身上到處刀傷，認為事態不單純，除趕緊通報119，並正要靠近查看時，「不要管我！讓我一死百了！」男子氣若游絲喊出輕生意圖，隨後警員也在副駕駛座找到一把沾滿血跡的生魚片刀。

王男意識尚清楚但情緒不穩定，警員擔心他激動血會流更多，不斷安撫王男，因血流過多，他意識逐漸模糊快要陷入昏迷，警員要他撐住，直到救護車趕到先行包紮止血，因情況危急，警員馬上啟動鳴笛為救護車開路，火速護送到麥寮長庚醫院。

王男失血過多到院已呈昏迷，經急救後轉送嘉義長庚醫院暫時脫險，目前仍在院觀察中，家屬感謝警方機警救人。據了解，王男曾是大專志願役軍人，因父親和叔父接連亡故，最近祖母又相繼病逝，一連串喪失親人的打擊，情緒不穩才萌生輕生念頭。

台西分局長張文峰嘉勉警員機警應變得宜，成功防止憾事發生，同時依規定通報社工介入，並呼籲自殺不能解決問題，只留給親友傷痛，不妨給自己一次機會，請珍惜生命，可撥打衛生福利部安心專線(0800-788-995，請幫幫救救我)，或撥打生命線1995及張老師1980尋求適當協助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )