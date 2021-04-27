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女子被愛情沖昏頭要匯款 員警拿她手機開視訊騙子秒掛

聯合報 / 記者林保光／即時報導

50歲左右的王姓女子在網路與陌生男子交友，男子自稱住大陸廈門，相談一段日子以後，對方要她匯款在廈門買房子，王女一時被愛情沖昏頭，到銀行臨櫃要匯給對方50萬元，員警及時趕抵，拿她手機要對方視訊，對方直「啊」個不停，立即秒掛，王女才恍然大悟，確認遇到愛情騙子。

高雄市警前鎮分局接獲中國信託銀行南高雄分行報案，行員說懷疑王姓女子可能受騙，正準備匯款，前鎮警分局復興路派出所副所長李家銓及警員謝嘉哲、翁佳妘立即趕去銀行，發現王女正填寫匯款單，馬上上前關懷，請王女先停下筆。

王女說，男友要和她一起在廈門共組家庭，打算在廈門買房子，她才要先匯48萬元給男友，當購屋的頭期款。員警詢問她如何認識對方，在獲悉是網路結識，員警馬上告訴王女，「這是騙局、是網路愛情陷阱」。

當時對方不斷撥打王女的LINE電話，要問王女是否已經匯款，副所長李家銓見狀，直接接過電話並開啟視訊，表明警察身分，要對方也開鏡頭，對方一再「啊、啊」叫，明明已曾和王女視訊過，還稱不會用，員警要他傳證件照片，對方立即秒掛電話，這才令王女恍然大悟，知道遇到騙子，直感謝員警苦婆心幫她保住存款。

員警苦口婆心勸王女（左）別匯款，別落入詐騙圈套。記者林保光／翻攝
員警苦口婆心勸王女（左）別匯款，別落入詐騙圈套。記者林保光／翻攝
派出所副所長直接拿王女手機開視訊，要對方也開視訊，但對方立即秒掛。記者林保光／翻攝
派出所副所長直接拿王女手機開視訊，要對方也開視訊，但對方立即秒掛。記者林保光／翻攝

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