女子被愛情沖昏頭要匯款 員警拿她手機開視訊騙子秒掛

50歲左右的王姓女子在網路與陌生男子交友，男子自稱住大陸廈門，相談一段日子以後，對方要她匯款在廈門買房子，王女一時被愛情沖昏頭，到銀行臨櫃要匯給對方50萬元，員警及時趕抵，拿她手機要對方視訊，對方直「啊」個不停，立即秒掛，王女才恍然大悟，確認遇到愛情騙子。

高雄市警前鎮分局接獲中國信託銀行南高雄分行報案，行員說懷疑王姓女子可能受騙，正準備匯款，前鎮警分局復興路派出所副所長李家銓及警員謝嘉哲、翁佳妘立即趕去銀行，發現王女正填寫匯款單，馬上上前關懷，請王女先停下筆。

王女說，男友要和她一起在廈門共組家庭，打算在廈門買房子，她才要先匯48萬元給男友，當購屋的頭期款。員警詢問她如何認識對方，在獲悉是網路結識，員警馬上告訴王女，「這是騙局、是網路愛情陷阱」。