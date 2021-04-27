驚！年輕男持疑玩具步槍進嘉義地院 稱「想參觀法院」

網友目擊今上午在嘉義地院門口，疑持步槍。圖／翻攝臉書粉專嘉義大小事 民眾今天上午11點多在嘉義地方法院外，目睹1名男子手持疑似步槍，嘉義地院證實，該20幾歲男子拿著玩具槍走入，自稱「想參觀法院」，法警隨即告知不得帶東西進入，進行安檢並保管槍，他也很配合，僅待5分鐘後就離開；轄區嘉市第二警分局表示，將找該男子釐清槍械及情況。

據了解，男子戴毛線帽、手持步槍的槍身有標示「玩具槍」，都配合法警檢查流程、將玩具槍交付保管，他並非有案件在法院要處理，或有何不滿要陳情，法院對於他為何持玩具槍前來的原委還不得而知。