聽新聞
test
0:00 / 0:00
驚！年輕男持疑玩具步槍進嘉義地院 稱「想參觀法院」
民眾今天上午11點多在嘉義地方法院外，目睹1名男子手持疑似步槍，嘉義地院證實，該20幾歲男子拿著玩具槍走入，自稱「想參觀法院」，法警隨即告知不得帶東西進入，進行安檢並保管槍，他也很配合，僅待5分鐘後就離開；轄區嘉市第二警分局表示，將找該男子釐清槍械及情況。
據了解，男子戴毛線帽、手持步槍的槍身有標示「玩具槍」，都配合法警檢查流程、將玩具槍交付保管，他並非有案件在法院要處理，或有何不滿要陳情，法院對於他為何持玩具槍前來的原委還不得而知。
警方獲報趕抵時，男子已離去也把槍取走，目前員警只能透過法警轉述得知可能為玩具槍，但行徑相當不尋常，警方現動員找人，將釐清槍械是否單純玩具、或有無動力，也要了解他前往法院的原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言