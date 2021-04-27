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司機GG了！小貨車超車撞上千萬瑪莎拉蒂 修復費用可觀

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

小貨車往清境方向上山超越雙黃線，竟撞上數百萬級的超跑名車瑪莎拉蒂。圖／民眾提供
小貨車往清境方向上山超越雙黃線，竟撞上數百萬級的超跑名車瑪莎拉蒂。圖／民眾提供

南投仁愛鄉台14線74.7公里往清境方向，今天早上8時16分，一台載著空水塔的小貨車上山，突然跨越雙黃線與對向來車擦撞，再撞到前方大貨車，下車才知遭撞的轎車剛好是數百萬級的超跑名車瑪莎拉蒂，車頭略有受損，而這起車禍也造成下山車輛堵住，所幸事故未造成人員傷亡，交通事故原因還有待仁愛警方調查。

仁愛分局表示，今天上午洪姓男子駕駛自大貨車由埔里霧社行駛，後方潘姓男子駕駛自小貨車，意圖雙黃線超車上山時，與對向下山的楊姓男子所駕駛數百萬級名車「瑪莎拉蒂」擦撞後，再擦撞洪姓男子的自大貨車，三方均有車損無人傷亡，目前酒測值全部為0，目前現場事故現場完全排除，雙向恢復通行。

據了解，義大利名車瑪莎拉蒂是跑車的代名詞，以希臘神話故事中的海神三叉戟作為瑪莎拉蒂的標誌，意味三叉戟劈開大山，將山石變成島嶼的強大力量，連義大利總理都曾作為公務車使用，目前在台身價至少超過台幣650萬元，警方指出，瑪莎拉蒂的左側保險桿及大燈遭小貨車擠壓、毀損嚴重。，修復費用待瞭解。

小貨車往清境方向上山超越雙黃線，竟撞上數百萬級的超跑名車瑪莎拉蒂。圖／民眾提供
小貨車往清境方向上山超越雙黃線，竟撞上數百萬級的超跑名車瑪莎拉蒂。圖／民眾提供
小貨車往清境方向上山超越雙黃線，竟撞上數百萬級的超跑名車瑪莎拉蒂。圖／民眾提供
小貨車往清境方向上山超越雙黃線，竟撞上數百萬級的超跑名車瑪莎拉蒂。圖／民眾提供

瑪莎拉蒂 義大利

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