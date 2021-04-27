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中橫3死疑受網路影響 中檢：主動了解有無構成加工自殺
台中和平中橫公路產業道路前天驚傳3名年輕男女疑燒炭死在一輛租賃車上，3人疑在某輕生網站認識，進而相偕走上黃泉路。台中地檢署將進行了解，了解輕生網站內容後，釐清3人死亡是否與輕生網站有關，強調民眾如貼文到輕生網站，鼓勵教唆他人輕生，即可能構成加工自殺罪；而網路平台業者未刪除或審核，不作為是否能夠成立教唆犯，成立刑責困難度很高。
中檢指出刑法第275條（加工自殺罪），教唆或幫助他人使之自殺，或受其囑託或得其承諾而殺之者，處1年以上7年以下有期徒刑。檢察官指出，民眾如果貼文到輕生網站，鼓動教唆他人輕生， 致他人走上黃泉路，即可能構成加工自殺罪。
檢方表示，網路輕生平台業者要有作為義務而不作為，意思即是要負起審核、刪除的作為義務，而業者未盡審核、未刪除不當言論；且網路輕生平台業者的不作為與發生死亡結果要有相當因果關係。
中檢強調，網路輕生平台絕大部分設在國外，而業者未審核、未刪除不當留言，這種「不作為」是否能夠成立教唆犯，可能有所爭議，要證明構成刑責，困難度很高。
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