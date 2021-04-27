水果行開門發現水果掉落 驚覺有異報警逮竊嫌

苗栗市一家水果行業者清晨開門準備營業，看到有水果掉落地面，警覺有異，調閱監視器發現曾遭人潛入竊走高價水果；警方今天表示，已循線逮捕謝姓男子，依竊盜罪嫌函送偵辦。

遭竊水果行業者指出，14日清晨準備開店營業時，在門口「撿到水梨和西瓜」，看到無緣無故有「落果」，當下第一反應就是有人跑進來，因此調閱監視器畫面，果然發現頭戴棒球帽的男子，趁著水果行打烊後，摸黑潛入店內，自備手電筒，專找高單價水果行竊，偷完後還不忘把原本覆蓋在水果上的紙板放回，企圖掩人耳目。

業者經過清點，確認遭竊的水果價值超過新台幣5000元，氣憤不已；警方接獲通報，連日調閱路口監視器，發現竊嫌是騎腳踏車前來，沿途又刻意走小巷道，再改以徒步行進，疑似想要躲避查緝，派出所員警進一步比對穿著和身材後，於25日順利逮捕謝姓男子。

謝嫌向警方供稱，因缺錢花用又想吃水果，才會下手行竊，訊後被依竊盜罪嫌函送偵辦。

苗栗分局長楊贊鈞表示，雖然只是一件水果行竊案，但若姑息養奸，未來可能造成業者更大損失，所幸承辦員警鍥而不捨查看多處監視器，總算逮到人，還給地方居民良好的治安環境。