老翁被詐騙想買古董賺大錢 警勸阻還抱怨「不懂藝術」

新竹一名70多歲張姓老翁，在網路上遇到自稱是「中國瓷器古董商」的詐騙集團，以為只要匯200美金就可拿到5支中國瓷器古董，轉售可獲利1千倍到1萬倍，老翁前往銀行匯錢時不斷滑手機，引起行員注意，警方與行員上前勸阻，竟還被老翁抱怨「管太多」，經過1小時用其他被騙案例不斷勸說，老翁才終於相信是一場騙局。

警方指出，張翁在本月23日前往台銀竹北分行準備匯款200元美金到印尼，因在櫃台前不斷滑手機，引起廖姓女行員、王姓女行員及朱姓女襄理的注意，並通報派駐的保七警員張藝騰上前關心了解。

張姓老翁在櫃台前不斷表示瓷器古董是真的，且對方也有LINE給他「古董鑑定證明書」，他只要匯200元美金，對方就會寄給他5支中國瓷器古董，都是「宋徽宗汝窯」、「明朝萬曆花瓶」等，可以獲利1000倍到1萬倍。老翁還說，古董商告訴他上次有個客戶只花100美金，就賺了4800萬美金。

警方及行員勸阻，老翁竟還抱怨警察管太多，自己是「秀才遇到兵」，認為警察不懂古董藝術品，不應阻止他賺錢。警方與行員耐心勸說，指出200美元不可能買價值千萬美金的中國瓷器古董，如果古董是真的，200元美金連運費都不夠，而且對方在中國卻要求匯款到印尼，根本不合理。