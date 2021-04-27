快訊

警局長證實黑衣人闖松山分局影片被刪 正副所長依滅證罪送辦

65名師生和染疫機師接觸 台科大：全校改採遠距授課至5月3日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中熟女大字型躺地頭冒血 警詢問才知同日已摔2次

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市東區吳姓婦人19日被巡邏警員發現，大字型躺在東區的道路上，頭部有包紮、滲著鮮血，警員上前關心，才知婦人是癲癇患者，稍早出門搭公車時，已發作一次傷到頭部，沒想到隔沒多久，要出門買菜時，又發作才會倒在馬路上，因吳婦頭部還在滲血，警方擔心延誤治療，通知救護車將吳婦送醫。

台中市第三警分局立德所巡佐楊青峰19日巡邏時，經過東區東門路、東福路，發現行人穿越道有吳姓婦人（50歲）仰躺在路上一動也不動，警員立即停車戒護並上前關心，發現吳婦有癲癇病史，平時都有服用控制藥物，吳婦自述自己的症狀，和一般發作時會痙攣的人不同，平時都很正常，只有偶爾才會有意識喪失的情形。

吳姓婦人說，其實當天稍早在北區某公車站牌前等公車時，就曾癲癇發作喪失意識，倒下時頭部撞擊到尖銳處因而流血送醫，經過醫院診治沒有大礙，包紮後就與家人一同返家，在家休息了一會自覺沒有異狀，便獨自出門買菜，沒想到卻在過馬路時又突然發作，才會失去意識跌到在地，直到員警將她喚醒。

因吳姓婦人後仰跌倒時又傷及同一處傷口，當場鮮血直流，警員擔心原本無須縫合的傷口症狀加重，於是通報救護車協助就醫，對於員警的熱心，吳姓婦人也深表感謝。

第三警分局提醒，家中如有癲癇病史或失智症患者，應多加關懷儘量避免單獨外出，以防外出時病發無法即時救治，衍生危險；民眾外出如有發現有人身體不適路倒需要緊急就醫時，務必保持冷靜，不要慌張，可以立即撥打「119」請救護車前往協助就醫，必要時警方也會派員前往協助。

台中市吳姓婦人患有癲癇，19日被警員發現大字型躺在行人穿越道，頭部有包紮在滲血，警員關心後通知救護車到場送醫。圖／第三警分局提供
台中市吳姓婦人患有癲癇，19日被警員發現大字型躺在行人穿越道，頭部有包紮在滲血，警員關心後通知救護車到場送醫。圖／第三警分局提供
台中市吳姓婦人患有癲癇，19日被警員發現大字型躺在行人穿越道，頭部有包紮在滲血，警員關心後通知救護車到場送醫。圖／第三警分局提供
台中市吳姓婦人患有癲癇，19日被警員發現大字型躺在行人穿越道，頭部有包紮在滲血，警員關心後通知救護車到場送醫。圖／第三警分局提供
台中市吳姓婦人患有癲癇，19日被警員發現大字型躺在行人穿越道，頭部有包紮在滲血，警員關心後通知救護車到場送醫。圖／第三警分局提供
台中市吳姓婦人患有癲癇，19日被警員發現大字型躺在行人穿越道，頭部有包紮在滲血，警員關心後通知救護車到場送醫。圖／第三警分局提供

癲癇 救護車 公車

延伸閱讀

提升復興區救護能量 桃園市消防局獲贈救護車

八里五福宮捐救護車、愛心物資　總值破350萬

台中／東區隱藏版銅板美食 信義街湯包 和平街炒麵 人文思維臺式咖啡

尼克變身鐵血勁旅 向藍道致歉、向鍚柏杜致敬

相關新聞

悲傷母親手機都是女兒與孫女照 悲痛認屍 ：原來女兒不快樂

台中和平中橫公路產業道路停一輛轎車，車上2男1女前天被發現時已死亡，其中林女育有一名6個月大女兒，她母親認屍時悲痛說，看...

國道上藍寶堅尼休旅車疑自燃全毀 半小時內燒掉千萬別墅

30歲張姓男子駕駛藍寶堅尼休旅車上國道一號，在南下214.6公里路段忽然起火燃燒，張男連忙下車求救，消防分隊趕到費時約28...

中橫3死疑受網路影響 中檢：主動了解有無構成加工自殺

台中和平中橫公路產業道路前天驚傳3名年輕男女疑燒炭死在一輛租賃車上，3人疑在某輕生網站認識，進而相偕走上黃泉路。台中地檢...

影／彎道逆過雙黃線！貨車硬切左轉 害機車慘摔

記者爆料網上一段發生在新竹縣新埔鎮的事故，一輛貨車在轉彎處壓雙黃線左轉，導致對向機車閃避不及撞到貨車後方轎車，機車騎士摔...

老翁被詐騙想買古董賺大錢 警勸阻還抱怨「不懂藝術」

新竹一名70多歲張姓老翁，在網路上遇到自稱是「中國瓷器古董商」的詐騙集團，以為只要匯200美金就可拿到5支中國瓷器古董，...

影／台中熟女大字型躺地頭冒血 警詢問才知同日已摔2次

台中市東區吳姓婦人19日被巡邏警員發現，大字型躺在東區的道路上，頭部有包紮、滲著鮮血，警員上前關心，才知婦人是癲癇患者，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。