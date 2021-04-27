影／台中熟女大字型躺地頭冒血 警詢問才知同日已摔2次

台中市東區吳姓婦人19日被巡邏警員發現，大字型躺在東區的道路上，頭部有包紮、滲著鮮血，警員上前關心，才知婦人是癲癇患者，稍早出門搭公車時，已發作一次傷到頭部，沒想到隔沒多久，要出門買菜時，又發作才會倒在馬路上，因吳婦頭部還在滲血，警方擔心延誤治療，通知救護車將吳婦送醫。

台中市第三警分局立德所巡佐楊青峰19日巡邏時，經過東區東門路、東福路，發現行人穿越道有吳姓婦人（50歲）仰躺在路上一動也不動，警員立即停車戒護並上前關心，發現吳婦有癲癇病史，平時都有服用控制藥物，吳婦自述自己的症狀，和一般發作時會痙攣的人不同，平時都很正常，只有偶爾才會有意識喪失的情形。

吳姓婦人說，其實當天稍早在北區某公車站牌前等公車時，就曾癲癇發作喪失意識，倒下時頭部撞擊到尖銳處因而流血送醫，經過醫院診治沒有大礙，包紮後就與家人一同返家，在家休息了一會自覺沒有異狀，便獨自出門買菜，沒想到卻在過馬路時又突然發作，才會失去意識跌到在地，直到員警將她喚醒。

因吳姓婦人後仰跌倒時又傷及同一處傷口，當場鮮血直流，警員擔心原本無須縫合的傷口症狀加重，於是通報救護車協助就醫，對於員警的熱心，吳姓婦人也深表感謝。