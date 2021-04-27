中橫3死報案人急救援仍來不及 死者家屬向他鞠躬致謝

「很遺憾！」中橫公路產業道路停放一輛轎車2男1女死在車上，報案的黃姓男子說，他和朋友急救，仍來不及；他昨天在東勢殯儀館，死者家屬看到他鞠躬道謝，感謝他發現這輛車，不致讓3人曝屍郊外更久。

黃姓男子說，他前天和一名職業軍人朋友開車在中橫公路，要載朋友回麗陽營區，但衛星導航導到偏僻產業道路，很偏僻處，他看到路中有冰桶，下車要請車上人移開，才發現車內駕駛座女子已癱軟，他和朋友打電話報案，並試著開車門，發現左後車門沒鎖，立刻開車門拉女子下車，才發現後座有二名男子也癱軟，其中一人明顯身體彊硬，他看到張男的額頭有明顯血漬，黃男手上的布有沾血，懷疑是否車內曾發生打鬥，他昨天獲知張男是警官後，大吃一驚。

黃男說，他和朋友已盡力想救人仍來不及，很遺憾，這是他第二次遇到輕生現場，他服兵役時，曾被指派照顧住院的學長，學長卻在病房輕生，二次輕生現場都讓他很震憾，這次誤打誤撞開到產業道，可能冥冥之中要他和朋友幫忙。

死者家屬昨天在殯儀館相驗結束，準備離開時，向黃男鞠躬道謝，齊聲喊了：「謝謝你」。