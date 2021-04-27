3名互不相識死者曾透過LINE群組聯絡討論 家屬無法相信

台中市和平區中橫公路產業道路上一輛租賃車，前天被發現車內有兩男一女，二人已明顯死亡，另一人送醫急救不治，車內留有其中二名死者的遺書，其中張姓死者是台北市的警官，曾向家人說母親節當天要回家，幫媽媽慶祝母親節，檢警查出三人生前曾用手機通訊軟體LINE群組聯絡，透露輕生念頭，檢察官和法醫昨天相驗，確認三人的死因都是一氧化碳中毒，排除外力介入和加工自殺的可能，家屬仍無法相信子女會輕生。

張姓警官的家屬曾質疑，張頭部、腰際有鈍器傷，質疑死因不單純，昨天檢察官和法醫相驗後，確認張身上的傷勢非致命傷，研判是救護過程造成，死因是一氧化碳中毒死亡，死者家屬都無意見，已發還遺體辦理後事。

三名死者分別是張姓警官（28歲）家住彰化，是台北市的警官，黃姓男子（25歲）、林姓女子（29歲）分別來自台中、高雄，黃、林女二人都無業，林女還有一個6個月大女兒；三人互不相識，前天被發現陳屍在租賃車內，轎車停在和平區中橫公路的產業道路旁，三人被發現時，二人已明顯死亡，張姓警官送醫急救不治。

檢察官和法醫昨天在東勢殯儀館相驗，林女的母親說，她女兒目前專心照顧6個月大女嬰，大前天突然找臨時保母照顧，只說要外出，保母只照顧到前天，前天卻接到惡耗，她說看到女兒右腳有大片傷痕，懷疑外力介入，但檢警給她看女兒的遺書，內容堅決，寫說不快樂，她說女兒好像去看過身心科，但不確定，懷疑有產後憂鬱，她不知女兒交友情形，不知為何與二名男子在車內死亡。

張姓警官的叔叔說，警官的額頭有明顯傷痕，像是鈍器造成，腰部也有傷，他希望檢察官查明死因；黃男的母親說，兒子有精神問題，無業，但不可能輕生，她不斷問員警「我兒子有送醫急救嗎？為什麼死？」張姓警官的妹妹說，哥哥喜歡跑步，個性內向，和她感情很好，「好到爆」，她沒聽過哥哥有輕生想法，上周還說五月一日那周和母親節當天都要回家，幫媽媽慶祝母親節。

目繫並報案的黃姓男子說，他前天和一名職業軍人朋友開車在中橫公路，衛星導航導到偏僻產業道路，他看到路中有冰桶，下車要請車上人移開，才發現車內駕駛座女子已癱軟，他和朋友打電話報案，並試著開車門，發現左後車門沒鎖，立刻開車門拉女子下車，才發現後座有二名男子也癱軟，其中一人明顯身體彊硬，他看到張男的額頭有明顯血漬，黃男手上的布有沾血，懷疑是否車內曾發生打鬥，他昨天獲知張男是警官後，大吃一驚。