新北勞檢處兩度稽查 路易莎將全面盤點設備

路易莎咖啡麵包工廠疑因通風不良造成8名員工送醫，新北市勞檢處今天再度前往檢查並指出，待調查若確認雇主未做好廢氣排放，依法最高可罰30萬元。路易莎咖啡說，將全面盤點。

路易莎咖啡在新北市三重區的麵包工廠22日發生8名員工疑廠區通風不良送醫。新北市政府勞動檢查處昨天先派勞檢員到場初步檢視，今天再由勞檢處主任秘書陳兆年帶隊前往檢查，徹底瞭解事故發生原因。

勞檢處經兩次稽查發現，事發時路易莎公司人員於廠區使用燃燒瓦斯的烤箱從事麵包烘焙作業，因烤箱上方排風設備未開啟，導致烘焙產生的一氧化碳無法及時排除，造成8名勞工吸入過量一氧化碳身體不適送醫。

陳兆年表示，已要求相關設備立即停止使用，並提送改善計畫至勞檢處，未獲核備前不得啟用，現場也發現並未設置一氧化碳偵測器，必須一併改善。

此外，陳兆年說，對於路易莎未做好廢氣排放措施，導致勞工吸入有毒氣體後身體不適，未來如果調查確認屬實，將依職業安全衛生法處新台幣3萬元至30萬元罰鍰。

路易莎咖啡今天透過書面聲明指出，22日事發當天，立即將烘焙廠抽風設備啟動鈕改為「與電燈開關連動自動開啟」，並於23日增設1組一氧化碳偵測器，將依勞檢處要求再增設1組。

路易莎咖啡表示，這台「旋轉台車爐」為民國109年10月向專門製造烘烤設備的知名大廠購置，平日均有定期保養及檢測，事發前一日也有安排烘烤設備廠商做檢測；目前停用、改以其他用電式烘烤爐接續原訂生產排程，也請設備廠商出具詳細檢測報告，並請第三方專業設備鑑定廠商提出專業建議，待一切安全無虞、勞檢合格後再重新運作。

路易莎咖啡強調，將全面盤點設備設施，重新檢視工作流程、人員訓練等，以確保勞工的職業安全。