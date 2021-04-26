殘忍開槍爆貓頭 動保處：最高可罰200萬元

台北市文山區24日發生家貓遭鋼珠槍擊事件，北市動保處表示，接獲通報後即與警方保持密切聯繫，並向收治動物之醫院瞭解貓隻傷勢及恢復情形，警方今尋獲行為人，動保處後續將約談該名當事人到案說明，並依法裁處。

臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」24日有網友發文，住在景美捷運站附近的朋友家，家中愛貓在陽台曬太陽時，竟遭不明人士開槍攻擊，對方連開兩槍，其中一發子彈打中朋友的貓咪，造成貓咪吐血受傷，緊急到動物醫院救治後，才取出卡在頭內的直徑1.7公分塑膠子彈，警方於26日找到傷害動物的吳姓男子。

動保處指出，該隻受傷貓咪於住家陽台活動時遭彈丸擊中右側顏面，致部分鼻骨碎裂，現已完成階段性治療返家療養，由傷貓體內取出之鋼珠，及吳男住所查獲鎮暴槍、瓦斯瓶及金屬彈丸等事證，推測以具殺傷力之動力機械，射擊貓隻致動物受傷，其行為顯已違反動物保護法第6條規定，動保處將儘速約談行為人到案說明，依法進行後續調查及裁處事宜，並通報社會安全網追蹤列管。