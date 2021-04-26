桃色爭議？台新銀兩分行遭蛋洗、撒傳單 警追查中

中橫公路產業道路昨天停放一輛轎車，被發現2男1女死在車內，包括育有6個月大嬰兒的年輕媽媽和台北市張姓警官，台中地檢署檢察官今天中午相驗，3名死者的家屬痛哭，警官的叔叔質疑警官的額頭有傷，疑鈍器造成，腰部也有傷，警方初判應無他殺嫌疑。

2021-04-26 14:55