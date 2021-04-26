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桃色爭議？台新銀兩分行遭蛋洗、撒傳單 警追查中
台新銀行敦南分行、忠孝分行今天中午遭人砸雞蛋、散發傳單，指台新金控內一名男處長「身體力行栽培多位女主管」，與4名女主管約會的偷拍畫面皆印在傳單上，轄區警方獲報後，目前已鎖定一輛自小客車車籍資料，正積極偵辦中。
敦南分行行員說，事發當時只見銀行外有人丟雞蛋、亂撒傳單，隨即逃逸，後續已將相關監視器畫面提供給警方，並委由大樓樓管向轄區警方報案提告毀損罪。
據民眾提供照片顯示，相關傳單上寫有諷刺話語，「只要願意約早餐約會，假日獻身開房，保證可以連年升遷，加薪沒煩惱」、「業績不好沒關係，只要喇舌喇的好，公司資源都給妳」，遭指有桃色糾紛的男處長及4名女子大頭照也全都印在傳單上。
轄區大安分局警方說，針對砸蛋事件，目前已掌握一輛自小客車，正積極追查當中。
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