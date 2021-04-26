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車禍被撞報案先被開罰單 台東警方決定撤銷
台東市上周末辦鐵人三項賽事，許多道路被封閉，僅剩單一車道通行。陳姓女駕駛依現場交管指揮通行，卻遭砂石車擦撞後逃逸，事後連找3間派出所才成功報案，卻被警方開出「肇事後未依規定處置」罰單，怒向媒體投訴。台東警分局表示將撤單，也將為派出所未受理一事究責。
前天上午10點多，陳姓女駕駛轉入中華大橋依照交管人員指揮前進，卻被左後側從橋下衝出的砂石車擦撞後逃逸，左照後鏡受損，陳女一時無法停車，事後帶行車記錄器到派出所報案，但中興、寶桑派出所皆未受理，直到跑回轄區間富岡所才完成報案，警方卻先對她開單告發，理由是「肇事後未依規定處置」，讓她傻眼。
陳女說，交管失當好導致她被撞車，報警跑3間派出所才受理，最後還要被開單，將會申訴到底。
台東警分局則表示，肇事雙方在現場均未報案或拍照存證，員警第一時間未受理，僅引導至轄區派出所，顯然違反受理報案程序規定，將深入查處究責；另受理報案的富岡所對交通事故未查明原因，貿然開單舉發，事故調查顯有待改進，也將主動介入審核，將撤單處理。
警方另提醒民眾，發生道路交通事故時，不得任意移動肇事車輛，如車能動、人沒事，應先放置故障標誌拍攝全景、標線及車損部位，再把車移置不妨礙交通處所，並報警處理，避免發生二次車禍或阻塞交通。這次交通事故會妥適處理，保障民眾權益。
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