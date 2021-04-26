影／母親節將屆 中橫三死男女的母親現場招魂哭斷腸

母親節將到，台中市和平區中橫公路產業道路上1輛租賃車，前天被發現車內有兩男1女，2人已明顯死亡，另一人送醫急救不治，車內留有其中2名死者的遺書，其中張姓死者是台北市的警官，曾向家人說母親節當天要回家，幫媽媽慶祝母親節，3名死者的母親今天到現場招魂，聲聲哭喚子女：要記得回家的路。

檢警今天查出3人生前曾用手機通訊軟體聯絡，並透露輕生念頭，檢察官和法醫昨天相驗，確認3人的死因都是一氧化碳中毒，排除外力介入和加工自殺的可能。

3名死者分別是張姓警官（28歲）家住彰化，是台北市的警官，黃姓男子（25歲）、林姓女子（29歲）分別來自台中、高雄，黃、林女2人都無業，林女還有1個6個月大女兒，3人前天被發現陳屍在租賃車內，轎車停在和平區中橫公路的產業道路旁，3人被發現時，2人已明顯死亡，張姓警官送醫急救不治。

3名死者的母親今天都到東勢殯儀館參與驗屍，見子女最後一面，2名男死者是家中獨子，母親都無法相信兒子死亡，在招魂現場喊出家裡地址，呼喊兒子女兒記得回家的路。