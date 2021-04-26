2男1女相約赴死？ 精神科醫師推測：可能性低

台中今天有2男1女疑燒炭輕生，外界憂為「相約赴死」，內湖三總精神醫學部主任葉啟斌表示，3人關係目前仍不清楚，根據現有資訊，相約赴死可能性較低，可能是有1人因自身情緒不穩，自行製造自殺場景，帶著仍有生存意願的另2人一起輕生；或3人陷入三角戀，但因對愛情的理解只有完全擁有與失去，一時失去理智下，可能1人半強迫另外2人共同赴死，也可能3人共同赴死等，可能性眾多，有待警方進一步釐清死因及3位死者間的關係，才能進一步討論。

葉啟斌表示，台灣相約赴死個案較少見，通常是在半強迫情形下發生，依關係不同，分別為母子、情侶夫妻、沒有血緣關係。

臨床上發現，許多有憂鬱症的母親想要輕生時，因視小孩為其財產，常常會偕同小孩一起輕生；情侶、夫妻關係密切，當面臨共同重大決定時，發現決議不同或對未來沒有期望時，常常會一起輕生，葉更補充，夫妻爭執不休下，互相以死相逼，展現對自己生命的掌控權，也是夫妻共同赴死的另一原因。

若是沒有親戚、血緣關係，仍決定共同輕生，葉啟斌指出，這類型通常是受宗教影響，如鼓動世界末日即將來臨，才會出現共同赴死情形，但此類發生機會較少。

據本報報導，昨日發現台中和平中橫公路旁產業道路停一輛轎車，車內2男1女疑燒炭輕生，死者分別是高雄的29歲林姓女子、彰化的28歲張姓男子和台中的25歲黃姓男子。其中，張姓男子生前曾任台北市警察局交通大隊分隊長，昨天逢例休，出事前勤務也都正常。

葉啟斌分析，3位死者關係不明，但由於3人非母子、情侶、夫妻等親密關係，沒有親戚、血緣關係，若要共同赴死，可能缺乏共同影響3人的重大決定，現認為相約赴死可能性較低。

除共同赴死外，可能其中1人因自身情緒不穩、患有憂鬱症，自行製造自殺場景，帶著仍生存意願的另外2人一起輕生，葉啟斌指出，之前曾有德國飛行員患有憂鬱症，連帶整台飛機內的百名乘客，一起撞山赴死，就是典型案例。

此外，葉啟斌表示，據以往經驗觀察，如果3人關係為三角戀，又有人處於愛情盲目期，對愛情的理解只有完全擁有與完全失去，一旦失去愛情，恐頓時覺得「生命沒有價值」，一時衝動下，失去理智，可能1人半強迫另外2人赴死，也可能3人共同赴死，有待警方進一步釐清死因及3位死者間的關係，才能推敲出其他可能性。

葉啟斌提醒，現代人生活壓力大，當起了想要結束生命的念頭，務必先找身旁親友談談，通常事情沒有那麼絕望，有時是自身看不清事情全貌、以偏概全，建議至臨床門診尋求心理師或精神科醫師協助。

另衛生福利部提供安心專線0800-788-995（請幫幫救救我），提供24小時免費心理諮詢服務，或可撥打生命線1995及張老師1980，以獲得適當心理支持。

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