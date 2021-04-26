躲查緝58萬從頭而降 警破獲大型賭場

新北市政府警察海山分局接獲檢舉，中山路2段一帶疑有職業大型賭場，警方成立專案小組查緝多日，當場查獲歐姓嫌犯等22人，嫌犯為躲避查緝還將58萬元的抽頭金從2樓丟出。全案將6嫌依賭博罪移送臺灣新北地方檢察署偵辦，其餘16名賭客則依違反《社會秩序維護法》分別裁處新臺幣9000元。

警方接獲檢舉，轄區內有大型賭場，22日凌晨警方進行查緝，當場查獲歐嫌等22人，及抽頭金58萬餘元、賭資22萬餘元及賭具等證物。

警方表示，該大型賭場以筒子麻將為賭具，下注金額無上限，賭客需以押注之金額5%作為抽頭金，規模龐大，一個晚上就能輸贏數百萬元。賭場經營模式十分謹慎，承租民宅作為經營職業賭場作掩護，平常則以通訊軟體或電話先與賭客約好地點，再指派工作人員以高級轎車到指定地點載客到賭場。現場還有3人把風查及查看監視器。

據了解，警方查緝時，賭場大門深鎖，企圖阻止警方進入，警方只好強力破門。攻堅期間，賭場工作人員更將58萬餘元的抽頭金，從2樓賭場丟出，企圖交給樓下把風人員，不過仍遭眼尖的警方發現，並全數查扣。