路易莎麵包工廠釀一氧化碳中毒 沒排風也沒裝監測器

路易莎咖啡三重麵包中央工廠8名員工22日出現一氧化碳中毒，新北勞檢處表示，因烤箱排風設備未開啟，導致一氧化碳無法及時排除，現場也未加裝一氧化碳監測器，在未完成改善前，要求無限期停用設備，另下禮拜完成調查報告後，若違規屬實，依法最高可罰3至30萬元罰鍰。

新北市勞檢處接獲通報後，昨先派勞檢員到場初步檢視，今再由主任秘書陳兆年帶隊至現場檢查並訪問員工，瞭解事故發生原因。

勞檢處指出，事發當時人員於廠區使用燃燒瓦斯的烤箱從事麵包烘焙，過程中因烤箱上的排風設備未開啟，導致烘焙時產生的一氧化碳無法及時排除，造成8名勞工吸入過量一氧化碳後身體不適，經送醫治療後，除葉姓員工住院2天、許姓員工住院1天外，其餘6人皆於當天家返家休養。

陳兆年受訪表示，針對烘焙時烤箱未全程啟動抽風導致災害，勞檢處已要求相關設備立即停止使用，改善計畫未送勞檢處核備前，不得再行啟用設備，另現場也發現未設置一氧化碳偵測器，將同步要求加裝。