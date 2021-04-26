中橫公路三死檢相驗 死因為一氧化碳中毒

台中市和平區中橫公路一輛租賃車，被人發現車內有兩男一女，三人都已明顯死亡，車內留有其中2名死者的遺書，其中張姓死者是任職台北市的警官，張的家屬質疑，張頭部、腰際有鈍器傷，質疑死因不單純，不過今天中午檢察官相驗後，確認張身上的傷勢非致命傷，研判是警、消救護過程造成，死因為一氧化碳中毒死亡，死者家屬都無意見，已發還辦理後事。

據查，張姓死者（28歲）家住彰化，目前是台北市的警官，另外黃姓死者（25歲）、林姓女死者（29歲）分別來自台中、高雄，黃、林女二人都無業，林女還有一個六個月大女兒，昨天三人被發現陳屍在租賃車內，轎車停在和平區中橫公路的產業道路旁，三人被發現時，都已明顯死亡。

全案在今天由台中地檢署檢察官、法醫與家屬相驗，因張姓死者家屬質疑，張沒有尋短的徵兆，且張的頭部太陽穴、腰際都有鈍器傷，懷疑死因不單純。

不過檢察官與法醫相驗後，確認三人的死因都是一氧化碳中毒，且有相關證據顯示三人在意外發生前，有相互聯絡，排除外力介入、加工自殺可能性，張家屬經過檢察官提示相關證據後，也對死因沒有意見，檢察官今已開出死亡證明書，將遺體發還家屬辦理後事，無解剖必要。 台中市和平區中橫公路的產業道路，昨天被發現2男1女陳屍車內，檢察官相驗後排除外力介入，死因為一氧化碳中毒死亡。圖／讀者提供

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