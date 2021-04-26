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嘉義男欠稅罰款共154件9萬餘元 休旅車被拖吊才甘願繳

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉李姓男子長期滯欠汽車牌照稅、燃料費，及交通違規紅單罰鍰、國道ETC通行費、全民健保費共154筆，總計9萬5421元不繳納，嘉義縣財稅局日前查獲他名下休旅車停在嘉義市區道路邊，通知法務部行政執行署嘉義分署查封、強制拖吊，李男隔天立即繳清欠稅金額。

嘉義分署表示，曾多次通知李男繳納稅費罰金，到場報告財產狀況，但李逾期不繳納亦未出面報告，經調查其名下僅1輛白色休旅車，無任何存款、薪資，亦無不動產可供執行。

經查，該休旅車雖欠使用牌照稅未繳卻仍在道路趴趴走，經嘉義縣財稅局日前配合車牌掃瞄辨識器，在市區道路搜尋該車行蹤，本月22日查獲該白色本田CRV休旅車，停放在市區道路邊立即通報，行政執行署立即派執行員到場查封車輛，並強制拖吊保管。

嘉義分署表示，李男原提出分期繳納方案，但分署認為李男滯欠相關稅金、罰鍰高達154件，屢次違規拒不繳納，無視國家公權力，為避免李男再次違規、繼續累犯，要求李男將滯欠金額全部繳清後才能撤銷查封、取回車輛，李男才依法繳費取回車輛。

嘉義分署表示，已與嘉義縣市財政稅務局、嘉義市政府交通處跨機關合作，利用車牌辨識器檢視，及路邊開單員巡查通報，一旦發現滯欠使用牌照稅費、交通違規罰鍰、停車費等義務人的車輛，馬上通報進行強制執行拖吊，查封車輛法拍抵繳欠款，呼籲繳費義務人勿心存僥倖。

行政執行署嘉義分署，發現李男車輛後，強制拖吊扣押。記者卜敏正／翻攝
行政執行署嘉義分署，發現李男車輛後，強制拖吊扣押。記者卜敏正／翻攝
行政執行署嘉義分署，日前發現李男車輛停路旁，立即強制拖吊扣押。記者卜敏正／翻攝
行政執行署嘉義分署，日前發現李男車輛停路旁，立即強制拖吊扣押。記者卜敏正／翻攝

嘉義 休旅車 交通違規

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