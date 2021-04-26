計程車司機停紅線叫不醒 警、消破窗發現已有屍斑

台中市一名計程車司機，今天上午被發現停在國軍總醫院中清院區外的紅線，因警方到場勸導時，發現躺在駕駛座的司機叫不醒，趕緊找來消防隊破窗，經破窗後，發現該名司機年約50多歲，已無呼吸心跳，身體有屍斑，明顯死亡，初判司機是因身體狀況而猝死的可能性高。

台中市消防局今天上午11時許，接獲市警局通報，一名計程車司機將車子停在紅線，警方前往查處，發現司機躺在駕駛座，不回應警方的叫喊，因此通知消防隊協助破窗，經中港消防分隊破窗後，發現年約50多歲的司機已明顯死亡，因現場沒有留有遺書，也無炭盆的器皿，也無外力破壞，打鬥痕跡，全案由第二警分局調查釐清死因。