計程車司機停紅線叫不醒 警、消破窗發現已有屍斑
台中市一名計程車司機，今天上午被發現停在國軍總醫院中清院區外的紅線，因警方到場勸導時，發現躺在駕駛座的司機叫不醒，趕緊找來消防隊破窗，經破窗後，發現該名司機年約50多歲，已無呼吸心跳，身體有屍斑，明顯死亡，初判司機是因身體狀況而猝死的可能性高。
台中市消防局今天上午11時許，接獲市警局通報，一名計程車司機將車子停在紅線，警方前往查處，發現司機躺在駕駛座，不回應警方的叫喊，因此通知消防隊協助破窗，經中港消防分隊破窗後，發現年約50多歲的司機已明顯死亡，因現場沒有留有遺書，也無炭盆的器皿，也無外力破壞，打鬥痕跡，全案由第二警分局調查釐清死因。
據查，死者為張姓男子（47歲），從昨晚12時許就停在北區忠明路的紅線，今天中午被路過民眾發現仍在該處，所以通報警方到場，經警、消破窗後，張的身上已出現屍斑，已明顯死亡多時，警方將聯絡家屬，釐清死者生前的健康狀況，釐清案情，全案將報請檢察官相驗，查明死因。
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