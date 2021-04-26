台中北屯路口凌志撞福特 闖紅燈釀禍車頭毀3人傷
台中市吳姓男子今天清晨駕駛凌志轎車行經北屯區梅川東路、崇德五路時，疑闖紅燈，當時駕駛福特轎車林姓男子是綠燈直行，因閃避不及，林車頭撞上吳的左側車身，隨後在波及停放在路旁的2輛轎車，造成3人受傷，經查，雙方駕駛都無酒駕，初判是吳姓男子闖紅燈才釀禍，詳細肇因有待交大事故組後續釐清。
據查，吳姓男子（20歲）今天清晨7時許，駕駛LEXUS白色轎車沿北屯區梅川東路往南行駛，林姓男子（45歲）則是駕駛FORD紅色轎車沿北屯區崇德五路往西行駛，吳在行經案發路口時疑闖紅燈，當時林反應不及，車頭直接衝撞林車的左側車身，林車止不住衝擊力道，再往前滑行後，衝撞停放在停車格內的2輛轎車，整起車禍造成4輛車受損。
台中市第五警分局獲報到場，現場有3人受輕傷，但都表明不願就醫，雙方駕駛都無酒精濃度，經調閱路口監視器後，初判是吳姓男子闖紅燈才釀禍，林也堅稱當時他是綠燈通行，而吳則說沒注意到，全案將依規定函送台中市交大事故組分析肇因，並聯絡另外停放在路旁遭波及的2車車主，以利後續求償。
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