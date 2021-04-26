桃園八德公寓清晨大火 公所志工媽媽不幸罹難

桃園市八德區一處公寓住宅今天清晨發生火警，曹姓屋主一家三口疑因逃生不及命喪火窟，其中70歲的婦人林秋卿在八德區公所及衛生所等處擔任志工，區長邱瑞朝表示將提供協助。

桃園市八德區介壽路一段一處公寓，今天清晨6時許發生火警，三名住戶被救出時已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救仍宣告不治。

八德區長邱瑞朝表示，林秋卿平時是在區公所服務的志工媽媽，擔任志工已經有20多年，因此公所除了與曹家三子聯繫，處理火災死亡的救助事宜，也會幫忙協助後續喪葬事宜。

八德區公所人員表示，林秋卿在公所首次成立志工隊時就已加入，是元老級隊員，多年前曾負責指引勤務，近年則擔任社會服務志工，2天前區公所舉行模範母親表揚活動時，林秋卿就負責協助接待、指引與會人士，平常也會在衛生所擔任志工。

附近居民表示，夫婦兩人育有3子，平時夫妻都是與二兒子住在一起，昨天全家人提前慶祝母親節而歡聚，沒想到會發生不幸。

隔壁鄰居說，早在6時30分許，就聽到屋外傳出疑似外牆有東西崩裂、掉落聲響，但家中門窗緊閉並未聞到焦味也沒看到火光，等消防車的鳴笛聲由遠處逐漸靠近，才驚覺大事不妙，查看發現隔壁二樓不但冒出火光，濃煙更直竄天際，嚇得叫家人快逃跑。

住在曹家樓上的住戶陳小姐指出，火災發生時全家人還在睡覺，直到附近鄰居大聲呼救的聲響吵醒他們，一家人才趕快叫醒孩子逃命，只是全家人連鞋子都來不及穿，還好家人都平安無事。