台中7歲柔道童病情進步 家屬感謝各界送暖

台中市豐原區7歲黃姓男童上柔道課時，遭教練、學長重摔27次，目前尚未脫險，家屬今天表示，男童的病情每天都有進步，許多善心網友關心打氣，相信會成為他努力下去的動力。

黃姓男童家屬23日召開記者會指出，男童21日在校外道館上柔道課時，遭教練及學長重摔27次，腦部受創，陷入昏迷，送醫急救後仍陷昏迷。

男童的叔叔今天在臉書貼文表示，男童「帷帷」案發當天手術後，原本院方告訴他們情況不樂觀，要他們要有心理準備，但「帷帷」很堅強，這幾天非常努力撐過來了。

男童的叔叔說，「帷帷」原本的臉部非常水腫，腦壓也非常高，到昨天臉部已經消腫很多，腦壓也有下降，每天都有進步一些。