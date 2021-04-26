中橫3男女輕生其中1為警官 北警交大：認真負責沒異狀

台中和平中橫公路旁產業道路昨日被發現停一輛轎車，車內2男1女疑燒炭輕生，死者分別是高雄的29歲林姓女子、彰化的28歲張姓男子和台中的25歲黃姓男子。其中，北市警察局交通大隊證實，28歲張姓男子生前曾任台北市警察局交通大隊分隊長，昨天逢例休，出事前勤務也都正常。

北市交大副大隊長林聖章表示，張男從警察大學一畢業後就到交大事故處理組服務3年，主要職務為事故分析等內勤工作，平時工作態度認真負責，與同事相處也很融洽，事故發生前幾個禮拜看不出異狀或心情低落。

林聖章說，事故發生後即刻派員前往台中協助家屬處理後事，家屬若有需要協助的地方都會全力幫忙，後續也會配合台中警方進行調查。

台北市警局表示，張男28歲，警大82期畢業後就派任台北市交通大隊事故處理組，平常工作認真，表現良好，看不出有何異狀，去年調任內湖交通分隊擔任分隊長，兩周後因個人意願調回交大執法組，最後調回事故處理組至今，昨天傳出憾事，警方深感遺憾。

警方說，張男近期略有情緒不穩定情形，初判三人關係是朋友，可能情緒上皆有類似情況，才一起離開，但確切死因仍有待釐清。