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疑吵架闖紅燈 車輛衝進超商 顧客挨撞受困骨折

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

47歲董姓男子今晨0時許，涉嫌開車連續闖紅燈，在台北市大同區重慶北路、長安西路口，與31歲倪姓女子車輛發生碰撞，倪的車輛疑似來不及煞車，直接衝撞街口的超商，造成超商顧客骨折受傷，雙方皆無酒駕，全案朝過失傷害罪嫌偵辦中。

今晨0時許，董男開車載著一名男性友人，行經北市重慶北路北路，兩人疑似在車上吵架，董男沒有注意前方車況，連闖紅燈，在長安西路口時，撞上綠燈直行的倪女車輛，撞擊瞬間倪女車輛轉向，直接衝進街口的超商，董男車上的友人在事故後趁亂離開現場。

倪的車輛撞進超商，卡在結帳櫃檯前，當時顧客吳女、楊男在櫃檯前結帳，下一秒突然遭車輛撞擊，吳女一度受困在車輛、櫃檯間，經消防隊員救出後，左大腿骨折送醫急救，楊男則是手腳擦傷送醫。

董男供稱，案發當時，沒有注意前方路況，不慎闖紅燈釀禍。警方指出，董男、倪女兩名駕駛經實施酒測，皆無酒駕情勢，全案將依闖紅燈、肇事致人傷害送辦，過失傷害罪嫌部分則由派出所偵辦中。

董男疑似闖紅燈撞上倪女車輛。記者蕭雅娟／翻攝
董男疑似闖紅燈撞上倪女車輛。記者蕭雅娟／翻攝
車輛衝撞超商造成顧客受傷。記者蕭雅娟／翻攝
車輛衝撞超商造成顧客受傷。記者蕭雅娟／翻攝
事故發生前，顧客在櫃檯前結帳。記者蕭雅娟／翻攝
事故發生前，顧客在櫃檯前結帳。記者蕭雅娟／翻攝

超商 傷害罪 北市

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