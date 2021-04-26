車禍被撞找3間派出所才受理還被開罰單 女駕駛傻眼

台東市上周末辦鐵人三項賽事，許多道路被封閉，僅剩單一車道通行。陳姓女駕駛依現場交管指揮通行，卻遭砂石車擦撞，照後鏡受損，現場進退兩難，事後連找3間派出所才成功報案，卻先被警方開出「肇事後未依規定處置」罰單，怒向媒體投訴。台東警分局強調會主動調查。

台東警分局今天表示，陳姓女駕駛在南下車道發生交通事故，自小客車左照後鏡遭後方砂石車撞擊，因現場正值鐵人三項比賽，車流較大，故雙方當事人未在現場照相定位並報警處理，事後陳女才報案。

前天上午10點多，陳姓女駕駛從吉林路要轉入中華大橋，聽從交管人員指揮前進，卻被左後側從橋下衝出的砂石車擦撞，左照後鏡受損，砂石車肇事後快速駛離未停下，陳女在橋上左右為難，想下車察看受損情況，但左側是通行道路，右側因賽事封閉無法停靠，後方來車狂按喇叭，只好先離開現場。

事後她帶行車記錄器開車下橋，再到派出所報案，警方表示有轄區問題，中興、寶桑派出所皆未受理，直到跑到間富岡派出所才成功報案，警方連繫肇逃者，卻先對陳女開出一張「肇事後未依規定處置」的罰單，讓陳女非常傻眼。

陳女說，交管未做好導致她無辜被撞車，報警抓肇逃者跑3間派出所都不受理，最後還要先被開罰單，「這樣合理嗎」？強調會申訴到底。目前警方仍處理，不確定會不會受理申訴銷單。