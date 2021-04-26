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中橫公路1女2男同赴死 其中1人是台北警交通分隊長
3名年輕男女昨天開租貸轎車在中橫公路停在產業道路，被發現時3人已死車上，警方在車內找到女子的疑似遺書，表明她壓力很大撐不下去，寫上「絕筆」，另二名男子都是家中獨子，其中張姓男子是台北市警官，台中警方不願證實，3名死者家屬昨天陸續趕到派出所時痛哭，檢警今天將相驗釐清3人死因。
3名男女年紀都輕，3人的家屬昨天接到警方通知電話，一時無法接受，情緒崩潰，員警請他們先冷靜後，再打第二通電話告訴家屬詳情，張男的父母昨晚趕到派出所時痛哭喊著：「怎麼會發生這種事」。
黃男的母親在派出所泣不成聲說，兒子說要和教友外出過一晚，卻等不到兒子報平安電話，她哭喊「他不可能離開我啊」；林女的家人從南部趕到谷關派出所難過說，女兒身體狀況正常，不知她交友情形；死者分別是高雄的29歲林姓女子、彰化的28歲張姓男子和台中的25歲黃姓男子。
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