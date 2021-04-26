快訊

好消息！男童學柔道被摔腦死 今天臉已消腫父求奇蹟

全球「搶救印度」大作戰？每日35萬染疫的斷氣浩劫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中橫公路1女2男同赴死 其中1人是台北警交通分隊長

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

3名年輕男女昨天開租貸轎車在中橫公路停在產業道路，被發現時3人已死車上，警方在車內找到女子的疑似遺書，表明她壓力很大撐不下去，寫上「絕筆」，另二名男子都是家中獨子，其中張姓男子是台北市警官，台中警方不願證實，3名死者家屬昨天陸續趕到派出所時痛哭，檢警今天將相驗釐清3人死因。

3名男女年紀都輕，3人的家屬昨天接到警方通知電話，一時無法接受，情緒崩潰，員警請他們先冷靜後，再打第二通電話告訴家屬詳情，張男的父母昨晚趕到派出所時痛哭喊著：「怎麼會發生這種事」。

黃男的母親在派出所泣不成聲說，兒子說要和教友外出過一晚，卻等不到兒子報平安電話，她哭喊「他不可能離開我啊」；林女的家人從南部趕到谷關派出所難過說，女兒身體狀況正常，不知她交友情形；死者分別是高雄的29歲林姓女子、彰化的28歲張姓男子和台中的25歲黃姓男子。

中橫公路昨天有三人死在車內，其中一人是台北警官。圖／民眾提供
中橫公路昨天有三人死在車內，其中一人是台北警官。圖／民眾提供

中橫公路

延伸閱讀

晃神撞車？婦人載男童衝撞超商門柱 雙雙掛彩送醫

特斯拉暗夜開太快？自撞台中環中路2燈桿車頭毀

谷關產道 驚見2男1女陳屍車內

自以為天衣無縫！ 男子持別人提款卡盜領監視器全都錄

相關新聞

中橫公路1女2男同赴死 其中1人是台北警交通分隊長

3名年輕男女昨天開租貸轎車在中橫公路停在產業道路，被發現時3人已死車上，警方在車內找到女子的疑似遺書，表明她壓力很大撐不...

前空姐潑汽油燒夫80%面積灼傷 丈夫昨晚傷重不治

台中一名前空姐李女與小她8歲丈夫結婚，今年3月，她先上網爆料被婆婆毆打家暴，婆婆否認，婆媳之間及夫妻之間都曾申請保護令，...

誰這麼餓？2乘客北捷車廂上演餵食秀 北捷怒調影像重罰

這麼餓？台北捷運規定乘客禁止於站內及車廂內飲食，上周卻有民眾直擊2名坐在車廂角落的乘客大方吃起來，其中1人喝湯、另1人拿...

慟！昨才慶祝母親節 桃園7旬夫婦與子葬身火窟

桃園市八德區介壽路一處公寓二樓今天上午傳火警，屋內2男1女疑吸入過多濃煙，傷重送醫不治；據了解，3名死者是家人關係，分別...

好消息！男童學柔道被摔腦死 今天臉已消腫父求奇蹟

台中豐原7歲男童學柔道，疑被學長和教練摔成腦死，連日來在醫院的搶救下，家屬說男童的臉部已消腫，但還是昏迷，父親說目前只能...

中橫3男女輕生其中1為警官 北警交大：認真負責沒異狀

台中和平中橫公路旁產業道路昨日被發現停一輛轎車，車內2男1女疑燒炭輕生，死者分別是高雄的29歲林姓女子、彰化的28歲張姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。