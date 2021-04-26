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誰這麼餓？2乘客北捷車廂上演餵食秀 北捷怒調影像重罰
這麼餓？台北捷運規定乘客禁止於站內及車廂內飲食，上周卻有民眾直擊2名坐在車廂角落的乘客大方吃起來，其中1人喝湯、另1人拿餐盒，兩人疑似飲食怕被發現，還左顧右盼、互相餵食，維護把風。北捷表示，站務人員到場時雖沒看見違規飲食旅客，但會依監視影像追查其身分，並開罰1500元至7500元。
北捷表示，上周接獲民眾投訴，搭乘捷運淡水信義線行經大安站時，驚見2名坐在角落的乘客居然在吃東西，由於當時為離峰時刻，乘客並不多，該民眾持續注視這2名乘客，但2人仍不斷吃東西。
民眾當下就致電北捷客服告知此情況，但站務人員還未趕到現場，這2名乘客已在台北101/世貿站下車；北捷證實，接獲通告有民眾在車廂內飲食後，即刻去電行控中心確認列車停靠台北101/世貿站。
北捷表示，投訴民眾打給客服，客服還要轉告知司機員，多了轉知程序耗費時間，以至於錯過攔查乘客的時機，建議民眾可直接用車廂內的對講機向司機反應。
針對違規飲食的乘客，北捷表示，將會依照投訴民眾提供的影像，以及監視攝影系統調閱旅客進出資料，追查違規飲食的乘客身分，並依照「大眾捷運法」第50條第1項第9款處1500元至7500元罰鍰。
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