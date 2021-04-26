登南湖大山罹高山症 警消救援成功

陳姓女山友攀登南湖大山疑罹高山症，警消會同太管處巡山員組成救援隊伍入山，同時申請空勤直升機，今天救援成功送台中東勢；另小奇萊步道連續4起事故，也讓警消疲於奔命。

位於太魯閣國家公園內海拔3742公尺的南湖大山，步行約需3至4天行程。家住新北市年約43歲陳姓女山友，與一名登山業者向太魯閣國家公園管理處申請4月22日至25日攀登花蓮縣與台中市交界的南湖大山。

24日凌晨陳姓女山友疑似罹患高山症肺水腫，同行男性隊友立即請求警方協助救援，並讓陳女使用山屋內的加壓氧艙等待救援。

因南湖大山距離台中市梨山較近，太管處巡山員會同台中市消防局梨山分隊、保七第九大隊合歡小隊員警與台中市警方等6人組成的救援隊伍，沿著701林道入山。

另一方面，救援人員擔心地面隊伍上山的時間太長，延誤山友病情，隨即向空勤總隊申請黑鷹直升機救援，昨天因天候不佳雲層太厚無功而返，今天上午趁山區天候好轉，完成救援送台中東勢就醫。

此外，太魯閣國家公園小奇萊步道適逢杜鵑花盛開時節，各地賞花遊客蜂擁而至，但因不少遊客不諳高山地形、路況及自身體能狀況，發生多起山難事故。

花蓮縣消防局表示，23日上午奇萊山成功山屋往黑水塘4.5公里處一團3人登山客，其中一名男性不慎扭傷腳無法行走，救援小組趕往途中又接獲通報，於小奇萊步道入口約1公里處一名女性右腳踝扭傷無法行走，救援人員分2組搶救。

搬運傷患途中，行經步道約0.8公里處又有一名遊客不慎左手脫臼，協助包紮固定偕同護送返至登山口。不久又接獲通知，滑雪山莊有一名遊客突然昏眩無力、不支倒地，救援人員立即趕往，患者肢體無力、相當虛弱，並通知南投縣政府消防局派救護車前來支援。

救援人員再繼續返回步道協助4.5公里處扭傷傷患搬運出登山口，一整天疲於奔命完成任務，當救援人員返回分隊時已是深夜11時許，相當辛苦。