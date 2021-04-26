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影／桃園男開車失控撞進超商 他輕傷、妻不治
桃園市吳姓男子昨天下午開車，自桃鶯路往桃園市區方向行駛，行經桃鶯路、大豐路口旁一家超商前，吳男轎車突然失控撞進超商店家前大樓柱子，由於轎車撞擊力太猛烈，吳男輕傷，在副駕駛座56歲吳妻卻車禍重傷，消防局119據報將吳妻救出緊急送醫後，醫院延醫仍宣告不治。
警方今天上午表示，吳男開車撞超商門前柱子車禍，警方正調查釐清車禍原因。
警方表示，吳姓男子開車載妻子從桃鶯路往桃園市區行駛，在桃鶯、大豐路口，疑因未注意道路狀況，車子偏離道路、失控朝超商前柱子撞擊，當場造成吳男傷、吳妻傷重送醫不治。
警方對吳男實施酒測、無酒精反應，吳妻傷重不治，吳男悲痛，肇事原因由警方調查釐清中，引起網友紛紛熱議， PO文說「車子是怎麼開的」。
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