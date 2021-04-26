慟！昨才慶祝母親節 桃園7旬夫婦與子葬身火窟

桃園市八德區介壽路一處公寓二樓今天上午傳火警，屋內2男1女疑吸入過多濃煙，傷重送醫不治；據了解，3名死者是家人關係，分別是80歲曹姓老翁、70歲林姓婦人和44歲曹姓兒子，一家人昨天才開心慶祝完母親節，今天就遭遇意外，讓鄰居不勝唏噓。

住在附近鄰居表示，事情大約在上午6時30分左右發生，起先只聽到磁磚劈哩啪啦掉落，但因為門窗是關的，未聞到煙味或看到火光，約莫5分鐘聽到消防車聲音，出門查看才知道事情嚴重。

一名住在起火公寓高樓層的陳小姐倉皇逃生，為了照顧孩子和家人，連鞋子都來不及穿。她表示，事發當時，家人原本都在睡覺，後來聽到吵鬧聲才起來，沒想到一開門就看到一樓有人喊救命，提醒大家有火災，趕快逃命。

鄰居表示，住在2樓的曹姓夫婦人很隨和，不曾聽過夫妻吵架，家庭也很和樂，一家人昨天才剛過完母親節而已。

鄰居指出，曹姓夫婦有2個兒子，雖未同住，但昨天都有回家陪林婦過母親節。其中，44歲的大兒子昨晚吃完飯就直接在家休息，沒想到竟會因此遭遇意外，令人不捨。