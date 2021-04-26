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慟！昨才慶祝母親節 桃園7旬夫婦與子葬身火窟

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市八德區介壽路一處公寓二樓今天上午傳火警，屋內2男1女疑吸入過多濃煙，傷重送醫不治；據了解，3名死者是家人關係，分別是80歲曹姓老翁、70歲林姓婦人和44歲曹姓兒子，一家人昨天才開心慶祝完母親節，今天就遭遇意外，讓鄰居不勝唏噓。

住在附近鄰居表示，事情大約在上午6時30分左右發生，起先只聽到磁磚劈哩啪啦掉落，但因為門窗是關的，未聞到煙味或看到火光，約莫5分鐘聽到消防車聲音，出門查看才知道事情嚴重。

一名住在起火公寓高樓層的陳小姐倉皇逃生，為了照顧孩子和家人，連鞋子都來不及穿。她表示，事發當時，家人原本都在睡覺，後來聽到吵鬧聲才起來，沒想到一開門就看到一樓有人喊救命，提醒大家有火災，趕快逃命。

鄰居表示，住在2樓的曹姓夫婦人很隨和，不曾聽過夫妻吵架，家庭也很和樂，一家人昨天才剛過完母親節而已。

鄰居指出，曹姓夫婦有2個兒子，雖未同住，但昨天都有回家陪林婦過母親節。其中，44歲的大兒子昨晚吃完飯就直接在家休息，沒想到竟會因此遭遇意外，令人不捨。

警消調查，曹姓夫婦3人倒臥的位置分別是廚房和臥室，身上有燒燙傷痕跡，疑似是吸入過多濃煙昏迷，所以未及時逃生。不過，由於現場全面燃燒，詳細起火原因和死因有待調查。

桃園一戶曹姓人家昨天才開心過完母親節，今天上午竟遭遇火警釀3死悲劇，樓上住戶倉皇逃生，鞋子都來不及穿。記者陳俊智／攝影
桃園一戶曹姓人家昨天才開心過完母親節，今天上午竟遭遇火警釀3死悲劇，樓上住戶倉皇逃生，鞋子都來不及穿。記者陳俊智／攝影
桃園一戶曹姓人家昨天才開心過完母親節，今天上午竟遭遇火警釀3死悲劇。圖/民眾提供
桃園一戶曹姓人家昨天才開心過完母親節，今天上午竟遭遇火警釀3死悲劇。圖/民眾提供
桃園一戶曹姓人家昨天才開心過完母親節，今天上午竟遭遇火警釀3死悲劇。記者陳俊智／攝影
桃園一戶曹姓人家昨天才開心過完母親節，今天上午竟遭遇火警釀3死悲劇。記者陳俊智／攝影

母親節

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