晃神撞車？婦人載男童衝撞超商門柱 雙雙掛彩送醫

家住彰化縣福興鄉的33歲許姓婦人開車載著6歲兒子， 昨天深夜撞上彰化縣鹿港鎮光復路一家超商及相鄰夾娃娃店的門柱，婦人額頭擦傷、流鼻血、男童受輕微擦傷，均由消防局救護車送往鹿港基督教醫院救治，均無生命危險。警方初步了解，許女供稱是因夜深精神狀況不佳，致晃神不慎發生自撞，但詳細原因由警方進一步調查中。

警方表示，昨天深夜11時57分接獲報案，指有人開車撞進鹿港鎮光復路全家超商及相鄰的夾娃娃店，立即派員前往處理，發現是許姓婦人駕駛轎車，於鹿港鎮光復路由西往東直行，在全家超商旁發生自撞商店旁門柱事故，車上載有5歲施姓男童，隨後由消防局調派兩輛救護車送醫，送至鹿基醫院。

由於轎車衝撞門柱的力道甚大，轎車車頭幾乎全毀，部分夾娃娃車也受損，現場一片狼藉，事發時，巨大撞擊聲，超商店員甚至附近住家民眾都嚇了一大跳。