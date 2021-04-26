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晃神撞車？婦人載男童衝撞超商門柱 雙雙掛彩送醫

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

家住彰化縣福興鄉的33歲許姓婦人開車載著6歲兒子， 昨天深夜撞上彰化縣鹿港鎮光復路一家超商及相鄰夾娃娃店的門柱，婦人額頭擦傷、流鼻血、男童受輕微擦傷，均由消防局救護車送往鹿港基督教醫院救治，均無生命危險。警方初步了解，許女供稱是因夜深精神狀況不佳，致晃神不慎發生自撞，但詳細原因由警方進一步調查中。

警方表示，昨天深夜11時57分接獲報案，指有人開車撞進鹿港鎮光復路全家超商及相鄰的夾娃娃店，立即派員前往處理，發現是許姓婦人駕駛轎車，於鹿港鎮光復路由西往東直行，在全家超商旁發生自撞商店旁門柱事故，車上載有5歲施姓男童，隨後由消防局調派兩輛救護車送醫，送至鹿基醫院。

由於轎車衝撞門柱的力道甚大，轎車車頭幾乎全毀，部分夾娃娃車也受損，現場一片狼藉，事發時，巨大撞擊聲，超商店員甚至附近住家民眾都嚇了一大跳。

據網路指稱，婦人疑與他人吵架才自撞，但警方表示，婦人供稱是因夜深精神狀況不佳，致晃神不慎才發生自撞。實際原因仍待進一步調查。

彰化縣鹿港鎮光復路昨天深夜發生轎車撞擊超商與夾娃娃店之間門柱，車頭全毀，開車婦人及車內6歲男童受傷送醫。記者劉明岩／翻攝
彰化縣鹿港鎮光復路昨天深夜發生轎車撞擊超商與夾娃娃店之間門柱，車頭全毀，開車婦人及車內6歲男童受傷送醫。記者劉明岩／翻攝
彰化縣鹿港鎮光復路昨天深夜發生轎車撞擊超商與夾娃娃店之間門柱，車頭全毀，開車婦人及車內6歲男童受傷送醫。記者劉明岩／翻攝
彰化縣鹿港鎮光復路昨天深夜發生轎車撞擊超商與夾娃娃店之間門柱，車頭全毀，開車婦人及車內6歲男童受傷送醫。記者劉明岩／翻攝
彰化縣鹿港鎮光復路昨天深夜發生轎車撞擊超商與夾娃娃店之間門柱，車頭全毀，開車婦人及車內6歲男童受傷送醫。記者劉明岩／翻攝
彰化縣鹿港鎮光復路昨天深夜發生轎車撞擊超商與夾娃娃店之間門柱，車頭全毀，開車婦人及車內6歲男童受傷送醫。記者劉明岩／翻攝
彰化縣鹿港鎮光復路昨天深夜發生轎車撞擊超商與夾娃娃店之間門柱，車頭全毀，開車婦人及車內6歲男童受傷送醫。記者劉明岩／翻攝
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彰化縣鹿港鎮光復路昨天深夜發生轎車撞擊超商與夾娃娃店之間門柱，車頭全毀，開車婦人及車內6歲男童受傷送醫。記者劉明岩／翻攝
彰化縣鹿港鎮光復路昨天深夜發生轎車撞擊超商與夾娃娃店之間門柱，車頭全毀，開車婦人及車內6歲男童受傷送醫。記者劉明岩／翻攝
彰化縣鹿港鎮光復路昨天深夜發生轎車撞擊超商與夾娃娃店之間門柱，車頭全毀，開車婦人及車內6歲男童受傷送醫。記者劉明岩／翻攝
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彰化縣鹿港鎮光復路昨天深夜發生轎車撞擊超商與夾娃娃店之間門柱，車頭全毀，開車婦人及車內6歲男童受傷送醫。記者劉明岩／翻攝
彰化縣鹿港鎮光復路昨天深夜發生轎車撞擊超商與夾娃娃店之間門柱，車頭全毀，開車婦人及車內6歲男童受傷送醫。記者劉明岩／翻攝

鹿港 超商

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