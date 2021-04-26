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前空姐潑汽油燒夫80%面積灼傷 丈夫昨晚傷重不治

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中一名前空姐李女與小她8歲丈夫結婚，今年3月，她先上網爆料被婆婆毆打家暴，婆婆否認，婆媳之間及夫妻之間都曾申請保護令，前空姐公開指控後，3月11日，她涉嫌趁丈夫熟睡時，帶著空瓶出門到加油站買汽油，再恐嚇丈夫跪著向她道歉，並對夫潑灑汽油點燃，丈夫全身80%面積嚴重灼傷，前空姐李女自己也多達45%面積燒傷，都送醫急救，她丈夫昨晚不治，李女目前仍在醫院；死者的父親今天接到記者電話後說正在忙，不方便說就掛斷。

台中市豐原警分局表示，李女目前仍在醫院治療，無法說話製作筆錄，此案由檢察官指揮偵辦，她丈夫已死亡，將報請檢察官後續偵辦方向。

楊姓男子的友人表示，楊男治療期間狀況不好，大面積的清創必須使用大量藥物讓他沉睡，經過1個多月搶救，因燒傷太嚴重導致器官衰竭，昨晚不治。

這名前空姐先上臉書爆料公社控訴公婆不喜歡她，常被公婆刁難，日前還被婆婆咬傷手臂，公婆反控媳婦拿刀子到家中吵架，自己割傷還報案，也曾揚言要燒房子，公婆也報案。

台中警方說，有接到這名前空姐的公婆報案，指稱媳婦回家砸食品和物品，他們害怕要聲請保護令，警方表示，這名媳婦目前未報案和出面說明；這名媳婦上臉書爆料公社說，她45歲，大學外文系畢業，任職空服員國外線15年，後來離職。

前空姐涉嫌對丈夫潑汽油縱火，當時她丈夫被送醫急救，昨晚不治。圖／取自臉書
前空姐涉嫌對丈夫潑汽油縱火，當時她丈夫被送醫急救，昨晚不治。圖／取自臉書

空姐 爆料公社 縱火

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