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特斯拉暗夜開太快？自撞台中環中路2燈桿車頭毀

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市周姓男子昨天深夜下班駕駛特斯拉轎車準備返家，未料行經北屯區環中路一段近松竹路口時，疑未注意車前狀況，自撞路旁2燈桿，燈桿都被轎車撞倒在地，周車的車頭也凹陷，近乎全毀。警方初步調查，周無酒精濃度，周稱，可能一時速度太快沒注意，全案將函送交大事故組調查，並通知市府依規定求償。

台中市周姓男子（39歲）昨天深夜11時許下班後，駕駛要價百萬的Telsa特斯拉轎車，沿北屯區環中路一段行駛，行經松竹路口時，疑未注意車前，轎車突然偏移，撞倒路旁兩支燈桿，警方獲報到場時，周全身有擦挫傷，送大雅清泉醫院急救後無大礙，周車的車頭也凹陷，近乎全毀，維修費用恐不斐。

警方調查，周姓男子無酒精濃度，附近無路口監視器，周車的行車記錄器需回原廠調閱，需要時間，詳細案發原因，有待後續調查釐清，初判為未注意車前狀況釀禍，也將通知市府相關單位，以利後續求償事宜。

台中市周姓男子在昨天深夜駕駛特斯拉轎車，行經北屯區環中路一段時，自撞路旁2支燈桿。圖／讀者提供
台中市周姓男子在昨天深夜駕駛特斯拉轎車，行經北屯區環中路一段時，自撞路旁2支燈桿。圖／讀者提供
台中市周姓男子在昨天深夜駕駛特斯拉轎車，行經北屯區環中路一段時，自撞路旁2支燈桿。圖／讀者提供
台中市周姓男子在昨天深夜駕駛特斯拉轎車，行經北屯區環中路一段時，自撞路旁2支燈桿。圖／讀者提供
台中市周姓男子在昨天深夜駕駛特斯拉轎車，行經北屯區環中路一段時，自撞路旁2支燈桿。圖／讀者提供
台中市周姓男子在昨天深夜駕駛特斯拉轎車，行經北屯區環中路一段時，自撞路旁2支燈桿。圖／讀者提供

台中市 特斯拉 車禍

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