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車撞加油站男死女傷急喊「不要報警」原因曝光

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年輕2男1女車內輕生 母親哭喊獨子：他不可能離開我啊

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

3名年輕男女昨天開租貸轎車在中橫公路停在產業道路，被發現時3人已死車上，警方在車內找到女子的疑似遺書，表明她壓力很大撐不下去，寫上「絕筆」，另二名男子都是家中獨子，3名死者家屬昨天陸續趕到派出所時痛哭，警方懷疑網路認識，手機將送檢察官一併調查。檢警今天將相驗，釐清3人死因。

3名男女年紀都輕，3人的家屬昨天接到警方通知電話，一時無法接受，情緒崩潰，員警請他們先冷靜後，再打第二通電話告訴家屬詳情，張男的父母昨晚趕到派出所時痛哭喊著：「怎麼會發生這種事」；黃男的母親在派出所泣不成聲說，兒子說要和教友外出過一晚，卻等不到兒子報平安電話，她哭喊「他不可能離開我啊」；林女的家人從南部趕到谷關派出所難過說，女兒身體狀況正常，不知她交友情形；死者分別是高雄的29歲林姓女子、彰化的28歲張姓男子和台中的25歲黃姓男子。

警方調閱監視畫面發現，林女前天租車連租4天，昨天凌晨開車載二名男子到谷關，昨天上午有人看到這輛停在產業道路上，軍人要回營區經過發現有異，上前查看發現3人都陳屍車內。

張男父親說，獨子是工人，昨天凌晨兒子還打電話給他，向他報平安，沒有異樣，沒想到下午就發生不幸，他不清楚兒子交友情形，也不知道兒子為何會死在車內；黃男的母親昨晚痛哭說，獨子目前無業，有精神疾病就醫紀錄，不知兒子交友情形。

警方表示，3名死者宗教信仰都不同，已製作3名死者的家屬筆錄，今天報請檢察官相驗，查明3名男女死因。

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中橫公路昨天發現三名男女陳屍車內，台中檢警今天相驗調查死因。記者游振昇／攝影
中橫公路昨天發現三名男女陳屍車內，台中檢警今天相驗調查死因。記者游振昇／攝影

檢察官 中橫公路 信仰

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