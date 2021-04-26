台東空勤隊凌晨摸黑飛行 救護蘭嶼病患

空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊今天凌晨執行離島救護，飛往蘭嶼後送黃姓高血壓病患回本島，隨後交由救護車送往台東馬偕醫院，再度完成任務。

台東空勤隊今天凌晨0點5分接獲總隊勤務指揮中心電話通知，指58歲黃姓病患因原發性高血壓導致昏迷，蘭嶼衛生所診斷評估後認為事態危急，須申請空中醫療後送返台就醫。