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台東空勤隊凌晨摸黑飛行 救護蘭嶼病患

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊今天凌晨執行離島救護，飛往蘭嶼後送黃姓高血壓病患回本島，隨後交由救護車送往台東馬偕醫院，再度完成任務。

台東空勤隊今天凌晨0點5分接獲總隊勤務指揮中心電話通知，指58歲黃姓病患因原發性高血壓導致昏迷，蘭嶼衛生所診斷評估後認為事態危急，須申請空中醫療後送返台就醫。

台東空勤隊派遣UH-60M編號NA-704號直升機執行任務，由正駕駛謝運生、副駕駛劉智昕、機工長陳睿成和醫護組員楊淑婷、王怡婷上場，機前實施任務提示後，0點20分開車，15分鐘後起飛，約33分鐘後降落蘭嶼機場，搭載黃姓病患及1名家屬上機，再返回台東機場駐地，交由救護人員接駁至馬偕醫院後續治療。

台東空勤隊抵達蘭嶼載送黃姓患者登機。圖／台東空勤隊提供
台東空勤隊抵達蘭嶼載送黃姓患者登機。圖／台東空勤隊提供
台東空勤隊抵達蘭嶼載送黃姓患者登機，飛行期間在機上救護病患。圖／台東空勤隊提供
台東空勤隊抵達蘭嶼載送黃姓患者登機，飛行期間在機上救護病患。圖／台東空勤隊提供

台東 蘭嶼 機場

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