影／東海大學學生騎車上人行道 疑自撞護欄摔5尺深大排

東海大學郭姓學生在今天凌晨2時許，騎機車要返回學校在，在台灣大道往學校牧場加工廠的入口處，騎上人行道後，疑因不明原因自撞水泥護欄，導致郭跌落超過5公尺深的大排底下，警、消獲報後前往救援，利用吊車吊掛，協助郭脫困，目前郭已送往台中榮總急救，初步調查，郭無酒精濃度，詳細案發原因有待後續釐清。

據查，郭姓男子是東海大學一年級學生，今天凌晨在學校練完樂團後，騎機車到學校附近的商圈吃宵夜，但郭再騎返學校後，在西屯區台灣大道與東海大學牧場加工廠入口處附近，騎車上人行道後，疑自撞人行道旁的大排水泥護欄，隨後在掉落到5公尺深的大排溝底。