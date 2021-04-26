影／東海大學學生騎車上人行道 疑自撞護欄摔5尺深大排
東海大學郭姓學生在今天凌晨2時許，騎機車要返回學校在，在台灣大道往學校牧場加工廠的入口處，騎上人行道後，疑因不明原因自撞水泥護欄，導致郭跌落超過5公尺深的大排底下，警、消獲報後前往救援，利用吊車吊掛，協助郭脫困，目前郭已送往台中榮總急救，初步調查，郭無酒精濃度，詳細案發原因有待後續釐清。
據查，郭姓男子是東海大學一年級學生，今天凌晨在學校練完樂團後，騎機車到學校附近的商圈吃宵夜，但郭再騎返學校後，在西屯區台灣大道與東海大學牧場加工廠入口處附近，騎車上人行道後，疑自撞人行道旁的大排水泥護欄，隨後在掉落到5公尺深的大排溝底。
警、消獲報到場時，郭仍有生命跡象，意識模糊，因現場水溝高度距離路面約5米，消防隊利用器材車吊臂，配合長背板及繩索固定，將郭姓男大生救到路面，協助郭脫困後，將郭送往台中榮總急救，郭的頭部受創，有內出血情形，但經醫院急救後，無生命危險，仍在醫院觀察，初步調查，郭無酒精濃度，為何會自撞人行道的水泥護欄，仍有待後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言