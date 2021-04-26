桃園八德公寓火警 老夫妻偕子3人搶救無效

桃園市八德區介壽路一段399巷一處公寓今天上午7時傳出火警，警消趕抵現場時，濃濃黑煙已經竄天，屋內2男1女疑逃生不及，被救出時已無呼吸心跳，目前送醫急救中。

公寓是二樓全面燃燒。屋內三名患者已宣告不治。死亡的2男1女分別是80歲的曹姓屋主、70歲的林姓妻子和44歲的曹姓兒子。林婦是在廚房被救出，曹姓父子則在臥室，無明顯外傷和逃生跡象，初步研判是吸入過多濃煙嗆傷導致不治，確切死因和起火原因待查。

桃園八德火警，濃濃黑煙竄天。圖/讀者提供