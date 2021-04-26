聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園八德公寓火警 老夫妻偕子3人搶救無效
桃園市八德區介壽路一段399巷一處公寓今天上午7時傳出火警，警消趕抵現場時，濃濃黑煙已經竄天，屋內2男1女疑逃生不及，被救出時已無呼吸心跳，目前送醫急救中。
公寓是二樓全面燃燒。屋內三名患者已宣告不治。死亡的2男1女分別是80歲的曹姓屋主、70歲的林姓妻子和44歲的曹姓兒子。林婦是在廚房被救出，曹姓父子則在臥室，無明顯外傷和逃生跡象，初步研判是吸入過多濃煙嗆傷導致不治，確切死因和起火原因待查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言