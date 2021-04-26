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六龜流浪犬多缺腿斷腳 小兒天真：浪浪天生只有3條腿
台灣動物緊急救援小組今天表示，又從高雄六龜救回一隻右前腿完全被捕獸夾斷掌的小黃狗，今年迄今已營救超過20起捕獸夾或山豬吊致流浪貓狗斷腿重傷或死亡案例。很悲哀與諷刺的是，因當地流浪犬多是缺腿斷腳，一位媽媽竟告訴救援人員：「自己小孩天真以為流浪狗天生本就只有三條腿！」
救援小組發言人倪京台表示，台灣禁用捕獸夾立法已通過近10年，當時號稱要讓 「恐怖殺戮工具永遠消失台灣」，沒想到高雄山區遭捕獸夾或山豬吊斷腿的流浪貓狗卻有增無減。小組曾經在短短一周內就在高雄六龜、田寮救回3隻狗、卻只剩9條腿，有的不但白骨外露，甚至還有遭夾斷腿的狗媽媽忍痛哺乳初生幼犬，讓救援人員心疼。
救援小組近日又從高雄六龜墳墓區救回一隻右前腳掌整個被捕獸夾切斷的小黃狗，鮮血淋離，白骨外露，只能緊急送醫接受截肢手術，一輩子殘廢。因當地像小黃一樣斷腿缺腳的流浪犬實在太多，竟有一位媽媽告訴救援人員：「自己小孩天真以為流浪狗生出來就只有3條腿！」讓救援志工感嘆。
倪京台說，民國100年6月動物保護法第14條有關捕獸夾的修法案，在立法院經濟委員會審查通過，明定非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸夾。但事實上，10年來捕獸夾夾傷動物的案例並未減少，救援小組每個月都接獲來自高雄山區民眾目擊貓狗及野生動物遭捕獸夾或山豬吊斷腿案例。他估計，其中能救回並順利醫治的恐不到一成，其他的因救援困難，有些在獲救前就因併發敗血症死亡。
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