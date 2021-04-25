遇到火災地震怎麼辦？ 眷村辦消防宣導教你正確應變
桃園市政府消防局第二大隊龍岡分隊今在馬祖新村舉辦「童趣馬祖消防遊」119宣導體驗活動。消防局第二大隊長陳文宗表示，宣導遊戲希望民眾能夠透過學習以建立防火常識，一遇火警，必須要冷靜因應，以便隨時做好準備及反應，消防安全也可以更貼近日常，災害發生時才能從容應對，達到落實火災預防目的。
這次的活動內容有防災宣導攤位闖關集章換好禮、有獎徵答、一氧化碳相關宣導及街頭藝人表演等，讓民眾在與家人朋友玩樂的同時也能學習消防知識，關卡設計跳房子、打靶融入眷村童玩元素，甚至有場景以迷彩偽裝網裝置營造軍事風。
此外還出動各式各樣的設備及器材，其中包括地震體驗車、破壞器材等，地震體驗車內備有地震體驗設備，能使民眾實際體驗地震感覺，進而採取地震保命3步驟趴下、掩護、穩住等正確應變防範措施，闖關活動關卡包括我是狙擊手、消毒達人、滅火器操作、震撼教育、跳房子。
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