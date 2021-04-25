新莊消防宣導園遊會真熱鬧 地震車體驗7級震撼
新北市消防局第二大隊今天下午在新莊區中港大排廣場，舉辦防災宣導親子園遊會，除了多種闖關遊戲，還有獨創的遙控雲梯車城市救援競賽，以及地震體驗車讓參與的民眾體驗7級地震的震撼感受。
消防局為了激發參加園遊會的小朋友想像力並增加趣味性，在宣導活動中以競賽闖關方式融入遊戲，讓小朋友在遊戲過程中，邊玩邊學防災知識，讓防災教育向下扎根。
獨創的遙控雲梯車城市救援競賽，讓小朋友操作遙控雲梯車，模擬在城市地圖上闖關救援，現場還有免費的爆米花、消防防災繪本、消防車造型粉蠟筆，吸引了許多兒童爭相參與闖關領取禮品。
第二大隊大隊長陳志德表示，宣導活動需不斷創新，才能吸引注意力、有效達到宣導效果。希望藉由動態闖關競賽遊戲，寓教於樂達到防災教育向下扎根目的。
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