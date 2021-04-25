桃園防火宣導寓教於樂 表揚蘆竹10義消婦宣媽媽

桃園市消防局第三大隊與桃園市夢想家蘆竹親子藝術文化協會今天在蘆竹區舉辦母親節表揚及消防安全宣導活動，表揚義消防火宣導隊媽媽成員李春圓10人，蘆竹消防分隊長余順明今天下午表示，趁母親節前，透過寓教於樂的活動方式，宣導民眾防災、防火觀念，表揚長期投入防火宣導的婦宣媽媽，祝賀母親節快樂，很有意義。

消防局第三大隊蘆竹分隊與夢想家蘆竹親子藝術文化協會在蘆竹區兒童藝術村，舉辦母親節表揚及消防安全宣導，蘆竹區長蔡志揚、市議員郭麗華、褚春來、劉勝全及張桂綿均出席表揚，向表揚義消婦宣媽媽隊員祝賀，吸引社區居民、義消、婦宣隊成員親子300人參加，增進認識防災、降低人命傷亡，場面熱鬧。

蘆竹分隊防火宣導隊副分隊長李春圓投入防火宣導20年，她獲母親節活動表場，她女兒帶著外孫向她送禮物祝賀，讓她十分感動，李春圓表示，她投入婦宣的防火宣導，經常晚上做家戶訪視，經常無法好好在家晚餐，她很感謝家人的支持。