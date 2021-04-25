徐國勇代受贈消防後勤車 警執法爭議交檢方認定

國際獅子會300A2區捐贈2輛消防後勤車給消防署，內政部長徐國勇今親自到南投縣竹山鎮主持捐贈儀式；針對日前有黑衣人衝進砸毀警所電腦、音樂老師遭警盤查壓制，遭網友質疑警方執法「欺善怕惡」，徐今則表示，交由檢察官認定。

內政部消防署訓練中心位在南投縣竹山鎮，近期適逢成立11周年，國際獅子會300A2區成員為此特別捐贈消防後勤車2輛，並協助該中心植樹造景綠美化，今舉辦捐贈消防後勤車暨休憩區及植樹造景典禮，徐國勇親至消訓中心代表受贈。

徐國勇表示，竹山消訓中心是目前亞洲規模最大的消防訓練中心，中心內設施及災難搶救模擬訓練完備，而讓台灣救災能量在全球名列前茅，救災速度也很快，進而吸引日本、韓國、菲律賓等國家飛來台灣進行觀摩交流，是台灣的驕傲。

但消防人力有限，民間力量無窮，國際獅子會捐贈車輛，並協助消訓中心植樹造景，提供受訓學員更好的環境，也促使消防救災訓練工作能做得更好，消防弟兄也一定會善用消防後勤車，做好災防工作，確保民眾居家及生命財產安全。

而因桃園一名詹姓音樂老師23日遭中壢分局警員盤查，因拒回答、罵「很蠢」，被警方以其涉犯妨害公務罪嫌壓制倒地，並依現行犯上銬移送法辦；詹事後指控警方不當盤查，今天更前往派出所報案對員警提告，並要求公布壓制上銬畫面。

對比，台北市警察局松山分局楊姓員警15日凌晨酒後與人發生糾紛，黑衣人甚至追入中崙派出所砸壞電腦，事後對方寫悔過書、簽和解後就離開派出所，東窗事發後甚至還上演雙方握手言和，遭網友質疑警方執法根本是「欺善怕惡」。