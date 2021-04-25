影／桃園觀音再現電影般飆車 警攔查近百車200男女取締

桃園市大園、觀音地區道路直又寬，假日深夜再度吸引飆車族改裝車輛競速，大園分局今天清晨據報觀音區保興路、仁愛路及台66線路口一帶，近百輛汽機車聚集飆車，警方採口袋戰術包抄，總共攔查汽車30輛、機車50輛，取締參加競速和圍觀男女200多人，舉發18名少年無照駕駛，另有3名機車騎士違法改裝車輛飆車依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大園地區台15線、台61線、台66線快速道路寬廣又直，每每假日附近工業區未上班，人車稀少，屢屢深夜、清晨吸引飆車族改裝車輛聚集飆車競速，當地居民不堪其擾，警方多次不定期臨檢攔查，仍不時有飆車族呼朋引伴飆車競速，警方決定擴大攔查。

警方今天清晨據報，觀音地區保興路、仁愛路及台66線路口一帶，發現大批改裝汽、機車輛飆仔及圍觀男女200多人，不少未成年男女圍觀或參加飆車，發出強大聲音，大園分局動員警力30多人、13輛警車趕到，由分局長吳明彥指揮攔查，部分飆車族看見警方盤查，躲進附近樹林逃避取締，在警方口袋戰術包抄帶回，共攔查汽車30車、機車50車及盤查200多人。