豬肉攤老闆磨刀疑操作不當 刀子彈飛割傷大腿動脈送醫不治

李姓豬肉攤操作砂輪機磨刀時，疑未抓穩導致刀彈飛，意外割傷大腿動脈，瞬間血流如注，送醫搶救兩小時後宣告不治。圖／民眾提供

新竹一名55歲李姓豬肉攤今天上午收攤後在一樓攤位以砂輪機磨刀，疑未抓穩導致刀彈飛，意外割傷大腿動脈，瞬間血流如注，李的家人聽見慘叫急打119報案，救護人員趕抵進行初步處理後送醫，仍在搶救兩小時後宣告不治，細節仍待調查釐清。

據悉，李男今天上午收攤後在站在一樓攤位前以砂輪機磨刀，疑似未將刀抓穩，刀子意外滑落又反彈，誤傷李的大腿動脈，李的家人聽見慘叫趕抵，發現李坐在工作檯上且滿地鮮血，急忙向119報案。

新竹市消防局指出，今天上午11點多接獲創傷通報，立刻派員趕抵，發現李男磨刀時不慎滑落割傷右大腿內側 ，立刻給予止血包紮、長背板固定、下肢抬高，送醫途中李呈現頻死呼吸、給予cpr3分鐘、建立呼吸道，不過因動脈破裂，出血嚴重，之後再確認李已重傷不治。