聽新聞
test
0:00 / 0:00
豬肉攤老闆磨刀疑操作不當 刀子彈飛割傷大腿動脈送醫不治
新竹一名55歲李姓豬肉攤今天上午收攤後在一樓攤位以砂輪機磨刀，疑未抓穩導致刀彈飛，意外割傷大腿動脈，瞬間血流如注，李的家人聽見慘叫急打119報案，救護人員趕抵進行初步處理後送醫，仍在搶救兩小時後宣告不治，細節仍待調查釐清。
據悉，李男今天上午收攤後在站在一樓攤位前以砂輪機磨刀，疑似未將刀抓穩，刀子意外滑落又反彈，誤傷李的大腿動脈，李的家人聽見慘叫趕抵，發現李坐在工作檯上且滿地鮮血，急忙向119報案。
新竹市消防局指出，今天上午11點多接獲創傷通報，立刻派員趕抵，發現李男磨刀時不慎滑落割傷右大腿內側 ，立刻給予止血包紮、長背板固定、下肢抬高，送醫途中李呈現頻死呼吸、給予cpr3分鐘、建立呼吸道，不過因動脈破裂，出血嚴重，之後再確認李已重傷不治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言