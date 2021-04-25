不爽女直播主口氣且「眉角」多揪眾砸店 鼓山警逮5嫌

高雄市鼓山區一家網拍精品店，日前遭一群惡少砸店，鼓山分局陸續將涉案5人全數緝捕歸案，莊姓主嫌供稱，是不爽直播主銷售口氣，且「眉角」又多才會砸店出氣，全案警詢後，依妨害秩序、恐嚇、毀損罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

據了解，該家精品店屬於吳姓男子所有，吳男請來多名正妹，透過直播方式銷售精品，本月21日晚間，4名男子共乘1輛白色轎車，到鼓山區的精品店外，下車後戴口罩、持棍棒砸毀精品店，整個作案過程僅耗時30秒。

當時砸店時還有1名女直播主在線上直播，聽到外面傳來砸毀玻璃聲音，直叫「現在是怎麼？」顧不了直播未斷線，便趕緊下直播台，與同事紛紛躲避，並向警方報案，等警方到場時幾名犯嫌已經逃離現場。

警方後來根據現場拍到的白色轎車，原本打算以車追人，但莊嫌等人為避免警方查緝，行兇前故意把A車懸掛B車號牌，後來查到B車號牌，又在案發前數日出現在A車上，遭苓雅分局員警盤查，所幸當時經由員警建檔，使全案展現一線曙光，最後陸續在大寮區將涉案5人全數緝捕歸案。