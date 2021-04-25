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軍人驚見轎車內3男女疑燒炭死亡 均20多歲輕生原因待查

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中和平中橫公路一處山坡上產業道路今天下午發現疑似自殺案，3名年輕男女開租貸轎車在山區道路，疑在車內燒炭，警方初步調查，3人是朋友關係，車內找到燃燒的木炭和酒瓶，三人都死亡。

二名軍人今天下午要回營區，經過中公路產業道路看到這輛轎車，上前查看，驚見疑似自殺案，立即報警。

台中市和平警分局今天下午獲報，和平區中橫公路松鶴部落往上隧道的山坡上產業道路，發現停一輛白色轎車，車內有3人疑似輕生，都無生命跡象。

右後座的28歲彰化縣張姓男子送東勢農民醫院急救後不治，另2人身體僵硬已死亡多時，包括29歲高雄市林姓女子坐在駕駛座，一名年約30歲身分待查男子在左後座，現場車內有發現燃燒的木炭及酒瓶；警方查出白色轎是租賃車輛，目前未找到遺書。

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台中和平中橫公路山坡上產業道路，今天被發現3名年輕男女疑在內燒炭。圖／民眾提供
台中和平中橫公路山坡上產業道路，今天被發現3名年輕男女疑在內燒炭。圖／民眾提供
台中和平中橫公路山坡上產業道路，今天被發現3名年輕男女疑在內燒炭。圖／民眾提供
台中和平中橫公路山坡上產業道路，今天被發現3名年輕男女疑在內燒炭。圖／民眾提供

中橫公路 高雄市

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