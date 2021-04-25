看不慣女直播主講話口氣 砸精品店5嫌被逮

高雄市一家位在鼓山區精品店女直播主21日直播時，店家落地窗及車輛遭砸，直播主沒下線就嚇得逃離直播台，警方循線追查今天偵破並逮5人，犯嫌稱看不慣女直播主講話「眉角」。

高雄市警察局鼓山分局今天宣布偵破砸毀精品店案，並逮捕莊姓等5名男子到案，警方以依妨害秩序、恐嚇、毀損罪將犯嫌送辦。

事件發生於21日晚上，惡煞持球棒砸毀精品店的落地窗及門前車輛，作案時間不到1分鐘；當時精品店正在進行直播，女直播主因突然的砸店意外受到驚嚇，沒下線就嚇得逃離直播檯。警方獲報，持續查緝，終於逮捕犯嫌到案。

鼓山分局指出，莊男（21歲）疑似在觀看精品店的網路直播節目中，不滿銷售口氣，認為直播主的「眉角」很多，便邀何男（21歲）、陳男（23歲）、張男（19歲）、黃男（19歲）駕車持棍棒到精品店毀損門窗及車輛出氣。

警方指出，莊嫌等人還以A車懸掛B車號牌混淆警方偵辦方向；他們狡猾以為將車牌換過就可以躲過警方追查，所幸員警平時落實盤查，讓全案得以順利偵破。

調查發現，涉案的B車號牌在案發前數日曾經出現在A車上，還遭苓雅分局員警盤查，雖當下查無違法情事，但盤查員警仍細心將相關資料建檔。案經專案小組成員以大數據分析查詢，得知有換車牌的過程，於是報請高雄地檢署檢察官核發拘票，將5名涉案人全數查緝到案。

警方逮捕犯嫌起出球棒4支、車牌、手機及作案工具等一批，依依妨害秩序、恐嚇、毀損罪嫌移送。

警方強調，不容許破壞社會秩序的不法行為，警方會以強勢執法維護社會安定，並針對暴力犯罪刨根溯源、斷絕金流，以瓦解犯罪組織，保障民眾安全。