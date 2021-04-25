快訊

陳時中指華航案非部桃翻版 有3處不同

早上人工增雨下午大雨 十幾分鐘紓解旱象有限

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／男控警棍辣椒水執法過當 警澄清：先遭譙五字經、被推打

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

今凌晨在板橋KTV中，一群人在包廂內發生衝突，警方獲報後到現場了解，卻遭一名陳姓及林姓男子口出五字經，並出手推打，造成員警眼鏡及秘錄器遭打落，員警為避免衝突擴大，持警棍及辣椒水制止，並將鬧事民眾帶回，全案朝妨礙公務及社會秩序維護法偵辦。

據了腳，一群親友到板橋的館前西路的KTV唱歌，酒後有2人發生口角，其他人想勸架，卻演變成衝突。其中一名遭警方噴辣椒水的林姓男子親友接受媒體採訪表示，警方到場後就持警棍打人，還拿辣椒水往人臉上噴，懷疑警方執法過當。

不過，警方澄清，員警獲報到場時，就先遭林姓及陳姓男子阻擋，並用五字經辱罵，還出手推打員警，打落員警的眼鏡跟秘錄器，員警為保護在場人及自身執勤安全，才拿警棍及辣椒水制止。

過程中造成陳、林2人受傷，警方通知救護車協助將兩人送醫，現已無大礙，並將相關等4人，帶返派出所偵辦。偵訊後將陳、林2人依妨礙公務罪嫌移請偵辦，另將一開始口角衝突打架的林姓2人，依違反社維法移請裁處。

一群親友在KTV口角，警方到場卻遭打落眼鏡。記者王怡蓁／翻攝
一群親友在KTV口角，警方到場卻遭打落眼鏡。記者王怡蓁／翻攝

KTV

延伸閱讀

林森錢櫃KTV大火周年 「正義還沒來」

影／醉男闖麵店開瓦斯桶要縱火 水柱、辣椒水齊發制伏

影／大甲媽回鑾彰化再爆數波激烈推擠衝突 清晨進入台中市

搭訕女大生遭拒 醉警狂噴辣椒水

相關新聞

軍人驚見轎車內3男女疑燒炭死亡 均20多歲輕生原因待查

台中和平中橫公路一處山坡上產業道路今天下午發現疑似自殺案，3名年輕男女開租貸轎車在山區道路，疑在車內燒炭，警方初步調查，...

影／驚悚3秒！ 桃園重機騎士車禍 變換車道慘死輪下

桃園市19歲王姓重機騎士今天上午騎機車，由台1線南下龜山往桃園方向行駛，行經龜山區萬壽路二段、新樂街口，疑因變換車道，不...

愛貓住家陽台曬太陽竟遭人開槍攻擊吐血 北市警追犯嫌

臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」有網友發文，住在景美捷運站附近的朋友家，家中愛貓在陽台曬太陽時，竟遭不明人士開槍攻擊，對方連...

合歡山賞花車潮！遊覽車追撞釀11人輕傷 目前維持單線通行

合歡山正值高山杜鵑花季，湧現大量車潮，合歡山公路晚間5時多發生一輛中型遊覽車和休旅車會車擦撞，後方遊覽車又追撞前方遊覽車...

中橫公路山坡停轎車 車內三男女疑燒炭二死一送醫急救

台中和平中橫公路山坡上今天下午被發現停一輛轎車，車內二男一女疑燒炭，其中一男一女已無生命跡象，另一名男子送台中榮總醫院急...

18歲機車騎士北宜自摔車禍 懸崖邊想翻身又滾落山谷

今北宜公路34.4K處下午發生車禍，造成交通阻塞。一名18歲的高姓機車騎士自摔，撞到對向的汽車後躺在懸崖邊，卻因翻身墜落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。