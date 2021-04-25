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影／男控警棍辣椒水執法過當 警澄清：先遭譙五字經、被推打
今凌晨在板橋KTV中，一群人在包廂內發生衝突，警方獲報後到現場了解，卻遭一名陳姓及林姓男子口出五字經，並出手推打，造成員警眼鏡及秘錄器遭打落，員警為避免衝突擴大，持警棍及辣椒水制止，並將鬧事民眾帶回，全案朝妨礙公務及社會秩序維護法偵辦。
據了腳，一群親友到板橋的館前西路的KTV唱歌，酒後有2人發生口角，其他人想勸架，卻演變成衝突。其中一名遭警方噴辣椒水的林姓男子親友接受媒體採訪表示，警方到場後就持警棍打人，還拿辣椒水往人臉上噴，懷疑警方執法過當。
不過，警方澄清，員警獲報到場時，就先遭林姓及陳姓男子阻擋，並用五字經辱罵，還出手推打員警，打落員警的眼鏡跟秘錄器，員警為保護在場人及自身執勤安全，才拿警棍及辣椒水制止。
過程中造成陳、林2人受傷，警方通知救護車協助將兩人送醫，現已無大礙，並將相關等4人，帶返派出所偵辦。偵訊後將陳、林2人依妨礙公務罪嫌移請偵辦，另將一開始口角衝突打架的林姓2人，依違反社維法移請裁處。
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